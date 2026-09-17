HLV Hoàng Văn Phúc: Trận đấu với Nhật Bản giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm

(VTC News) -

Sau trận thua Nhật Bản 0-8 ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng cuộc đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á mang lại nhiều bài học cho tuyển nữ Việt Nam, nhất là các cầu thủ trẻ.

“Bên cạnh tỷ số, điều chính tôi hướng đến là khi các cầu thủ gặp những đội tuyển mạnh ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay Triều Tiên, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ sẽ được cải thiện dần dần. Đây là trận đấu rất bổ ích để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Nhật Bản đang giữ ngôi vô địch châu Á và sở hữu đội hình có chất lượng đồng đều. Trước đối thủ vượt trội về trình độ, tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng cũng như tổ chức các đợt lên bóng.

HLV Hoàng Văn Phúc của đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau kết quả không thuận lợi trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân, ban huấn luyện đã chủ động tính toán nhân sự khi đối đầu với Nhật Bản. Những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt và phù hợp với yêu cầu phòng ngự được ưu tiên sử dụng.

“Sau trận đầu tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa với kết quả không tốt, chúng tôi tiếp tục bước vào trận đấu với Nhật Bản. Về sức mạnh thì chúng ta đã biết, Nhật Bản đang là đương kim vô địch châu Á và đội hình của họ rất đồng đều. Vì vậy, chúng tôi cũng tính toán để phân bổ lực lượng, lựa chọn những cầu thủ có sức khỏe tốt và khả năng phòng ngự tốt để thi đấu”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Đánh giá về màn thể hiện của các học trò, nhà cầm quân tuyển nữ Việt Nam cho rằng đội đáp ứng tương đối tốt yêu cầu chiến thuật trong phần lớn hiệp một. Tuy nhiên, khả năng giữ bóng và triển khai tấn công vẫn còn hạn chế.

“Trong hiệp 1, đa số các cầu thủ thi đấu tương đối đạt yêu cầu. Nhưng khi triển khai tấn công, chúng ta chưa chơi bóng và cầm bóng được 5-6 nhịp. Sang đầu hiệp 2 có những thời điểm đội khởi sắc hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc phân tích.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-8 Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Một vấn đề khác được ban huấn luyện chỉ ra là sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Tuyển nữ Việt Nam nhận hai bàn thua trong ba phút cuối hiệp một và tiếp tục để thủng lưới ở giai đoạn cuối trận.

“Cái chúng tôi cần phải khắc phục là sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Cụ thể, ở hiệp 1, trong 3 phút cuối chúng ta bị 2 bàn. Ở những phút cuối trận, chủ trương của chúng tôi là thay người để hạn chế bàn thua, nhưng các cầu thủ cũng mất tập trung và để thua thêm. Đây là điều đáng tiếc và cần được rút kinh nghiệm”, ông nói.

Sau trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam chuyển toàn bộ sự tập trung sang cuộc đối đầu Thái Lan ngày 21/9. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

“Các cầu thủ sau trận đấu cũng buồn, nhưng chúng tôi chỉ nhắc các cầu thủ phải hồi phục thật tốt. Phía trước là đối thủ Thái Lan. Nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ giành vé vào vòng tứ kết”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Osaka trong ngày 18/9. Những cầu thủ thi đấu trên 60 phút trước Nhật Bản được bố trí tập hồi phục, trong khi nhóm thi đấu ít hoặc không ra sân sẽ tiếp tục tập luyện nhằm duy trì trạng thái.

“Đối với trận đấu với Nhật Bản, các cầu thủ phải thi đấu với hơn 100% sức lực. Bây giờ vấn đề là phải hồi phục thật tốt. Các cầu thủ đang ngâm đá, sau đó cần ăn uống và bổ sung dinh dưỡng, calo đầy đủ để hồi phục. Hy vọng trong những ngày tới, các cầu thủ sẽ hồi phục tốt và có thể trạng tốt để bước vào trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan”, ông nói.