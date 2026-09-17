Chủ nhà ASIAD 2026 áp dụng loạt công nghệ hiện đại hiếm có

(VTC News) -

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Trong kế hoạch chuẩn bị, ban tổ chức xác định “tận dụng tối đa công nghệ tiên tiến” là một trong những định hướng của Đại hội.

Công nghệ được đưa vào nhiều khâu của ASIAD 2026, từ quản lý, xử lý kết quả, cung cấp thông tin cho truyền thông đến nâng cao trải nghiệm theo dõi thể thao của khán giả.

AI tường thuật ASIAD

Ngày 18/2, nhà cung cấp chính thức JGC Parallel Technologies (JPT) của Đại hội thông báo cung cấp dịch vụ viết tin kết quả thi đấu bằng AI cho ASIAD 2026 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026.

“Tận dụng tối đa công nghệ tiên tiến” là một trong những định hướng của ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters)

Tại những sự kiện thể thao có hàng chục môn thi đấu diễn ra cùng lúc, việc chuyển khối lượng lớn dữ liệu kết quả thành các bản tin đòi hỏi nhân lực và thời gian đáng kể. Công nghệ AI được kỳ vọng sẽ giúp tự động hóa một phần công việc này.

Hệ thống vận hành qua ba bước: tiếp nhận dữ liệu kết quả thi đấu, xử lý dữ liệu thành bài viết và phân phối nội dung. Theo JPT, AI tạo sinh (Generative AI) sẽ được sử dụng để chuyển các thông số, kết quả thi đấu thành câu chữ tự nhiên, đồng thời hỗ trợ rà soát và điều chỉnh cách diễn đạt trong bài.

Tuy nhiên, các bài viết được tạo ra vẫn phải trải qua quá trình phê duyệt của ban tổ chức trước khi cung cấp cho báo chí và công chúng.

Theo JPT, mục tiêu của công nghệ này không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian sản xuất tin. Với số lượng môn thi đấu và vận động viên lớn, truyền thông thường chỉ tập trung vào một số nội dung nổi bật. Khả năng sản xuất tin tự động giúp thành tích ở những môn ít được chú ý có thêm cơ hội xuất hiện trên các kênh thông tin.

Ông Hiroshi Nagao, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ JPT, cho rằng việc tự động hóa công đoạn chuyển dữ kiện thành văn bản còn giúp các phóng viên dành nhiều thời gian hơn cho những công việc AI khó thay thế, chẳng hạn phỏng vấn vận động viên hay ghi nhận những câu chuyện và bầu không khí tại địa điểm thi đấu.

Trải nghiệm cuộc đua bằng VR 16K

Một hướng ứng dụng khác được thử nghiệm trước ASIAD 2026 là công nghệ thực tế ảo (VR) với độ phân giải cao. Công nghệ này được thử nghiệm tại đường đua BMX thuộc Trường đua xe đạp Nagoya vào tháng 11/2025.

Qua thử nghiệm ở môn đua xe đạp, công nghệ này cho thấy khả năng tái hiện đường đua với hình ảnh sắc nét và chân thực, giúp khán giả xem lại các khoảnh khắc thi đấu từ góc nhìn gần như trực tiếp tại đường đua.

Thiết bị được sử dụng là Blackmagic URSA Cine Immersive 16K. Trang chủ của thành phố Nagoya cho biết đây là thiết bị hiếm, chỉ có vài trăm chiếc trên toàn thế giới và chỉ vài chiếc tại Nhật Bản. Với kính VR, người dùng có thể quan sát không gian thi đấu theo góc nhìn nhập vai, cảm nhận tốc độ và chuyển động của các vận động viên.

Dữ liệu hình ảnh thu được sẽ được xử lý thành nội dung thực tế ảo (VR) có độ phân giải cao, sau đó đăng tải trên nền tảng chia sẻ video của InfoMediji - công ty Slovenia trực tiếp triển khai thử nghiệm. Nền tảng này được thiết kế riêng cho nội dung VR, hỗ trợ phân phối và phát video với chất lượng hình ảnh siêu nét.

Không chỉ gia tăng trải nghiệm cho người hâm mộ, VR 16K còn có thể phục vụ chính các vận động viên. Đại diện Liên đoàn Xe đạp Nhật Bản đánh giá công nghệ có tiềm năng trở thành công cụ hỗ trợ xem lại cuộc đua, phân tích chiến thuật và phản hồi chuyên môn.

ASIAD 2026 áp dụng công nghệ thực tế ảo (VR) với độ phân giải cao. (Ảnh: City Nagoya)

Hệ thống quản lý kho dữ liệu khổng lồ

Để vận hành một sự kiện có quy mô lớn như ASIAD 2026, Ban tổ chức xây dựng hệ thống hạ tầng số phục vụ từ công tác điều hành đến cập nhật thông tin cho truyền thông và khán giả. Trung tâm của hạ tầng này là Hệ thống thông tin Đại hội Thể thao châu Á (AGIS), gồm 4 nhóm chức năng chính.

Games Management System (GMS) hỗ trợ công tác quản lý và vận hành Đại hội. Games Results System (GRS) thu thập, quản lý kết quả thi đấu. Internet Interface System (IIS) và Games Info System (Games INFO) đảm nhiệm việc phân phối thông tin kết quả đến truyền thông qua máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị khác. Thành phần còn lại là Games Support System (GSS), có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ổn định của toàn bộ AGIS, bao gồm giám sát hệ thống.

Để hệ thống này vận hành liên tục, ASIAD 2026 sử dụng hạ tầng gồm điện toán đám mây, phần cứng và mạng viễn thông. Ban tổ chức cũng đặc biệt chú trọng nguồn điện ổn định và an ninh thông tin, với các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tấn công hoặc xâm nhập từ bên ngoài.

AGIS không chỉ xử lý kết quả thi đấu. Hệ thống còn cung cấp các dữ liệu thời tiết như nhiệt độ, lượng mưa cho những bên tham gia Đại hội và khán giả. Những thông tin này giúp Ban tổ chức chủ động hơn trong việc bảo đảm an toàn, đồng thời hỗ trợ vận động viên điều chỉnh kế hoạch thi đấu phù hợp với điều kiện thực tế.