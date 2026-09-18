HLV Đinh Hồng Vinh bắt chước 'ma thuật' Kim Sang-sik ở U23 Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 18/9, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026. Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng tiết lộ bí quyết đặc biệt do chính các cầu thủ đề xuất liên quan đến vận may.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trước trận đấu, một số cầu thủ U23 không tham dự giải đấu gửi lời nhắn nhủ mong huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh mặc chiếc áo polo màu đen để mang đến may mắn cho đội nhà. Chi tiết này được liên hệ thẳng đến câu chuyện chiếc áo may mắn của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

“Tôi làm theo và thấy may mắn. Đó là bóng đá. May mắn đó song hành cùng nỗ lực sau 90 phút”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiết lộ trong buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh

Sau khi sút mãi không vào ở trận gặp U23 Kuwait, chỉ gỡ hòa ở những phút cuối trận dù áp đảo hoàn toàn đối thủ, cuối cùng U23 Việt Nam cũng tìm được chiến thắng ở ASIAD 2026 trong trận thứ hai.

U23 Philippines chủ động lùi sâu, tập trung đông cầu thủ bên phần sân nhà khiến các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gặp khó trong phần lớn thời gian. Tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi đối thủ không kịp thiết lập hàng thủ lùi sâu, các bàn thắng của Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Lê Phát giúp U23 Việt Nam thắng 2-0.

“Hết hiệp 1, Ban huấn luyện điều chỉnh, khuyến khích tất cả cầu thủ tấn công làm sao kéo giãn hàng thủ, chuyền ra sau hàng thủ. Điều này đã giúp U23 Việt Nam giành kết quả tốt nhất”, ông Vinh nói.

“Sau trận hòa Kuwait, ban huấn luyện đã mổ xẻ, phân tích. Trận thứ hai rất quan trọng, việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, bước đệm về thái độ, sự nỗ lực, để hướng tới tiến sâu hơn.

Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay HLV Kim Sang Sik và đối đầu U23 Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt. Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng. Ban huấn luyện sẽ ở lại theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Kuwait”.