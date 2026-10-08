Hình ảnh lính Mỹ 'bỏ' căn cứ ở Kuwait sau đòn tập kích dữ dội của Iran

(VTC News) -

Cuộc tấn công của Iran buộc quân đội Mỹ phải ‘bỏ’ căn cứ ở Kuwait.

Video do binh lính Mỹ chia sẻ cho thấy một số máy bay không người lái lao xuống căn cứ Camp Buehring - cơ sở tập kết lớn của quân đội Mỹ. Theo CBS, họ xác thực nội dung video bằng siêu dữ liệu (metadata) nhúng trong video và hình ảnh hậu quả từ các cuộc tấn công.

Căn cứ này liên tục bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran sau khi xung đột nổ ra ngày 28/2. CBS dẫn lời binh sĩ Mỹ thông tin thêm, chiếc tiêm kích F-5 của Iran tấn công căn cứ này “ở khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy mũ của phi công”.

Phần lớn trong số khoảng 7.000 quân nhân đồn trú tại Camp Buehring đã được phân tán trước khi xung đột bắt đầu, theo chiến lược mà Lầu Năm Góc gọi là “get off the X” (rời khỏi vị trí có nguy cơ bị tấn công) nhằm đưa binh sĩ ra khỏi những vị trí cố định dễ bị Iran đáp trả.

Khoảng 100 binh sĩ vẫn ở lại để bảo vệ căn cứ. Họ nhiều lần phải xuống hầm trú ẩn và rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot. “Họ tấn công chúng tôi rất dữ dội. Thật kinh khủng… Chúng tôi buộc phải bỏ căn cứ”, CBS dẫn lời một binh sĩ Mỹ cho hay.

Số binh lính còn lại cuối cùng bỏ chạy khỏi căn cứ và thiết lập tiền đồn tạm thời trong sa mạc Kuwait, nơi họ đóng quân suốt nhiều tuần. Không có binh sĩ Mỹ thiệt mạng, dù một số người bị thương, trong đó có 2 người bị sét đánh trong trận bão cát ở sa mạc.

“CBKU (Camp Buehring) đã bị tàn phá. Họ cần tiến hành một cuộc điều tra. Tại sao không có ai đến tăng viện cho chúng tôi?”, quân nhân Mỹ nói.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận trực tiếp về bản tin của CBS, thay vào đó dẫn lại phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khi ông từng thừa nhận có hơn 90% nhân viên người Mỹ được chuyển khỏi căn cứ khu vực.

Những thông tin mới được công bố chỉ vài ngày sau khi cuộc điều tra của hãng thông tấn AP đặt ra những câu hỏi về công tác chuẩn bị của quân đội Mỹ tại nhiều địa điểm khác ở Kuwait.