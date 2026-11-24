Theo chia sẻ của một nhân chứng, nhà người này cách hiện trường khoảng 200m nhưng vẫn nghe tiếng nổ lớn, cảm nhận rõ rung chấn khiến cả căn nhà rung chuyển. Người dân khu vực gần vụ việc cũng cho biết một số nhà bị vỡ kính sau tiếng nổ.