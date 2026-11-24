Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. (Video: Người dân cung cấp)
Hà Nội: Nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết, nhiều người bị thương
Lực lượng công an đang phong toả hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa).
Hiện trường vụ cháy kho chứa nguyên liệu nhà máy giấy lớn nhất Cần Thơ
Nguyên liệu giấy được nén chặt thành từng khối nên việc dập lửa tại Nhà máy giấy - Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam diễn ra xuyên đêm.
Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy kho nguyên liệu nhà máy giấy ở Cần Thơ
Hàng trăm người, phương tiện được huy động để khống chế đám cháy rộng khoảng 20.000 m² tại bãi chứa của nhà máy giấy nằm gần sông Hậu ở Cần Thơ xảy ra đêm 19/11.
Sau vụ nổ khiến 3 người tử vong, TP.HCM rà soát các cơ sở kinh doanh gas
Sau vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, Công an TP.HCM sẽ tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas, kho chứa và điểm phân phối gas trên địa bàn.
Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội lúc rạng sáng, 4 người thoát nạn
Căn hộ tầng 8 chung cư Mandarin bốc cháy lúc rạng sáng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.
Nổ cửa hàng gas khiến 2 căn nhà đổ sập: Công an khuyến cáo gì?
Công an TP.HCM đã phát đi thông báo khuyến cáo sau vụ nổ khiến 2 căn nhà bị sập làm nhiều người bị thương xảy ra trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.
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