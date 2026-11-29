Ông Nguyễn Văn Hải (trú xã Nam Minh) cho biết, lúc nửa đêm, khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng chuông báo động từ nhà thờ Giáo xứ Nam Trực vang lên. “Nghe tiếng chuông báo động, tôi chạy ra xem thì thấy mọi người hô hoán nhà thờ xảy ra cháy. Rất đông giáo dân đã nhanh chóng chạy tới hiện trường để tham gia dập lửa. Đây là nơi để bà con giáo dân chúng tôi quy tụ đọc kinh, dâng lễ, cầu nguyện, là nơi gửi gắm đức tin. Nhìn nhà thờ tan hoang, chúng tôi thực sự rất đau buồn, xót xa”, ông Hải cho hay.