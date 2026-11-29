(Nguồn: Tiền phong)
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Cột khói bốc cao ngùn ngụt từ khu vực nhà xưởng Công ty Nhật Linh Lioa (Cụm công nghiệp Trí Quả, Bắc Ninh) sau vụ cháy xảy ra vào trưa 26/11.
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra khuyến cáo với chủ cửa hàng kinh doanh gas, người dân nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.
Đám cháy bùng phát tại một cửa hàng kinh doanh đồ điện ở phường Hiệp Hòa, sau đó lan sang hai nhà bên cạnh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Tối 24/11, Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ xảy ra tại số nhà 110B-E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, khiến 6 người tử vong
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bún bò Huế trên đường Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vào rạng sáng khiến nữ chủ quán 55 tuổi mắc kẹt bên trong, tử vong.
Bí thư Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng sau vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.
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