(VTC News) -

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định nguyên nhân nổ là do rò rỉ khí gas. Khí gas kết hợp với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ nổ vào sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm Công an TP Hà Nội thông tin, có 6 nạn nhân tử vong được ghi nhận; 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 người), Đa khoa Xanh Pôn (4 người) và Đa khoa Đống Đa (2 người).

Trong văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội ngày 24/11, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Sở tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện ưu tiên nguồn lực, bảo đảm người bị thương được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Với những trường hợp nguy kịch, vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện tiếp nhận, các đơn vị cần chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc chuyển tuyến khẩn cấp.

Bộ Y tế cũng đề nghị y tế địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh danh tính những nạn nhân chưa rõ nhân thân, quan tâm chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho người bị nạn cùng gia đình.