(VTC News) -

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho biết, hiện nay tình hình cháy, nổ liên quan gas có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn người dân chưa được phổ biến kiến thức về các biện pháp bảo quản, sử dụng khí gas nên dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao.

Với người sử dụng khí gas, C07 khuyến cáo chỉ mua, đổi bình gas của thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện. Trước khi sử dụng cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình; không sử dụng bình không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, dùng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Bình gas cần được đặt thẳng đứng, nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa. Vị trí này cần tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình trong hầm, hố hoặc nơi thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Dây dẫn phải là loại chuyên dùng, còn tốt, không nứt, gãy, phồng. Việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện.

Vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết được xác định do khí gas rò rỉ, hòa trộn với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp gây cháy nổ.

Khi sử dụng, người dân cần kiểm tra khu vực bếp, bật bếp theo hướng dẫn. Khi không sử dụng, người dân cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

C07 cũng lưu ý không để bếp hoạt động khi không có người trông coi, đồng thời không dùng bếp gas để sưởi, hong khô đồ.

Trường hợp sử dụng bếp gas tại các cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể, C07 khuyến cáo cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành. Nhân viên cần kiểm tra khi kết thúc ca và khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bình gas, khu vực chứa gas và đường ống phải được bố trí đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Người dân không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện.

Đối với cửa hàng kinh doanh gas, cảnh sát khuyến cáo các cửa hàng cần thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh. Chỉ kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng. Đồng thời sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, chống đổ và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Các cơ sở phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động tốt, đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy; hướng dẫn nhân viên cách báo động, khóa van an toàn, sơ tán và xử lý tình huống ban đầu; đồng thời, duy trì lối thoát nạn luôn thông thoáng.

Nhân viên cửa hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hệ thống điện trong cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Thiết bị chiếu sáng và công tắc phải đảm bảo phòng nổ.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép. Không nạp vào chai không đủ điều kiện, không kiểm định và không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn.