(VTC News) -

Video: Cháy cửa hàng kinh doanh đồ điện tử ở phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh.

Khoảng 16h30 ngày 24/11, hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ điện trên quốc lộ 37, đoạn qua phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, cửa hàng xảy ra hỏa hoạn là nhà xây dựng 1 tầng, 1 tum, được sử dụng để kinh doanh đồ điện tử. Khi đám cháy bùng phát, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực cửa hàng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, lửa lan sang hai ngôi nhà liền kề.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và ngăn lửa tiếp tục lan rộng.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Hiệp Hòa, cho biết hiện vụ cháy đã được khống chế. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại về tài sản.