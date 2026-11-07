Cháy lớn tại xưởng giấy ở Hà Nội, lửa lan sang xưởng thứ 2

Khoảng 11h48 ngày 7/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy xưởng giấy tại khu vực đường Ba Lương, Cầu Gỗ, thôn Quyết Tiến, xã An Khánh.

Lực lượng PCCC và CNCH đến hiện trường dập lửa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 29 xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Đồng thời, Đội khu vực 23 (gồm trụ sở chính và phân đội Song Phương) chi viện 3 xe chữa cháy; Đội khu vực 30 xuất 1 xe chữa cháy tham gia dập lửa.

Đến khoảng 11h58, lực lượng Đội khu vực 29 tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Qua xác minh ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Các đơn vị cũng huy động máy xúc đến hỗ trợ công tác chữa cháy, đồng thời khai thác nguồn nước từ một ao gần đó, cách vị trí xảy ra cháy khoảng 100m.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Đến khoảng 12h20, lực lượng chữa cháy báo cáo đám cháy đã lan sang 2 nhà xưởng, có nguy cơ cháy lan sang xưởng thứ 3.

Trước tình hình này, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp tục điều động thêm 1 xe chữa cháy của phân đội Thạch Hòa (Đội khu vực 30) và 1 xe chữa cháy của Đội khu vực 24 đến hiện trường chi viện.

Khoảng 12h26, Đội khu vực 29 báo cáo đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp chống cháy lan.

Lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa ở hiện trường.

Đến 12h48 cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp tục điều động Đội khu vực 2 xuất 1 xe chữa cháy và 1 xe trạm bơm đến hiện trường hỗ trợ.

Lãnh đạo Phòng PC07 cùng các đội nghiệp vụ cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác chữa cháy.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng làm rõ.