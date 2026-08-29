Hiện trường cháy xưởng sửa chữa ô tô ở Hà Nội, cuồn cuộn khói đen trùm khu vực

Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 14h30 ngày 29/8, tại tại khu nhà xưởng được sử dụng làm gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, họ phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực giáp ranh với nhà số 68A Lê Quang Đạo.
Chỉ ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.
Khói đen dày đặc bao phủ cả khu vực, có thể quan sát từ khoảng cách xa.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu nạn.
Các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án dập lửa, đồng thời khoanh vùng, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.
Đến khoảng 15h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các khu vực có nguy cơ cháy trở lại và tổ chức kiểm tra hiện trường.
Vụ cháy không làm ai thương vong. Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
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