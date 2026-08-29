Cháy lớn tại gara ô tô ở Hà Nội, khói đen bốc cao ngút

(VTC News) -

Khoảng 14h30 ngày 29/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại một khu nhà xưởng trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm.

Ngay sau đó, đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 được điều động đến hiện trường. Các đơn vị chữa cháy tại khu vực giáp ranh cũng được huy động cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ dập lửa.

Cảnh sát PCCC khống chế ngọn lửa tại gara sửa chữa ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khu nhà xưởng đang được sử dụng làm gara sửa chữa ô tô. Bên trong có nhiều vật liệu, thiết bị và chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm khu vực xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai các mũi tiếp cận, phun nước trực tiếp vào đám cháy, đồng thời khoanh vùng, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận.

Đến khoảng 15h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, rà soát hiện trường và xử lý những vị trí có nguy cơ bùng phát trở lại.

Khu vực gara sửa chữa ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đây là vụ cháy nhà xưởng thứ ba liên tiếp xảy ra ở Hà Nội trong thời gian gần đây. Cơ quan chức năng dự kiến tiếp tục kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng và gara sửa chữa ô tô nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.