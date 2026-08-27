Cháy rừng phòng hộ ở Quy Nhơn: Điểm cháy trên đỉnh núi diễn biến phức tạp

Toàn cảnh vụ cháy rừng phòng hộ từ trưa đến đêm 27/8 thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 21h ngày 27/8, đám cháy rừng phòng hộ tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.
Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam, đến thời điểm hiện tại, một số khu vực chân núi đã được các lực lượng chức năng khống chế an toàn tuy nhiên nhiều điểm cháy trên đỉnh núi vẫn diễn biến phức tạp.
“Trời tối và địa hình cách trở, xe cứu hỏa không thể tiếp cận được nên hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, biên phòng, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương, người dân túc trực tại hiện trường, khống chế, khoanh vùng đám cháy”, đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam thông tin.
Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, khoảng giữa trưa cùng ngày, ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu vực rừng trồng phòng hộ (chủ yếu là bạch đàn và keo lá tràm khô) tại khu vực thuộc tổ dân phố 12 và 15, phường Quy Nhơn Nam.
Thời tiết khô nóng kết hợp với gió mạnh khiến đám cháy bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng ra diện tích khoảng 60ha rừng.
Khói từ đám cháy trên ngọn núi bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát rõ từ các khu vực đô thị lân cận.
Ngay sau khi nhận thông tin, hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng chức năng trên địa bàn được huy động cùng chính quyền địa phương, người dân khu vực đến hiện trường khống chế ngọn lửa.
Công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại do điểm cháy nằm trên đỉnh núi cao hiểm trở, cách vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận từ 3 - 7km. Lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ mang theo các thiết bị, dụng cụ thủ công và bình xịt để dập lửa từng điểm.
Các lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, vừa nỗ lực khoanh vùng dập tàn lửa, vừa tích cực phát quang làm đường băng cản lửa nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các cánh rừng lân cận và khu vực dân cư.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại chính thức đang được các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, thống kê.
Trong quá trình tiếp cận đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai người dân là bà L.T.B.N (SN 1980) và bà L.T.B.L (SN 1966, cùng trú phường Quy Nhơn Nam) bị mắc kẹt giữa đám cháy trên đỉnh núi. Các chiến sĩ đã kịp thời mở đường, đưa hai người xuống núi an toàn.
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