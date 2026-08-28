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Xuất bản ngày 28/08/2026 10:43 AM
Xuất bản ngày 28/08/2026 10:43 AM

Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn

Khoảng 8h07 ngày 28/8, một vụ cháy nhà xưởng xảy ra ở khu vực đường Biên Giang (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở Chương Mỹ, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, đây là xưởng sản xuất nhựa rộng khoảng 1.000 m².

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 28 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Lúc 8h22, lực lượng chức năng huy động máy xúc, máy ủi đến hiện trường hỗ trợ công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định không có người bị nạn, diện tích đã bị cháy hơn 100 m². Các chiến sĩ nỗ lực ngăn cháy lan và dập tắt vụ hỏa hoạn.

Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn - 1

Đến 9h40, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, làm mát.

Trước đó, sáng 19/8, trên địa bàn phường Chương Mỹ cũng xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, làm 3 người tử vong và 3 người bị thương. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ cháy này.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất nhựa:

Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn - 2
Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn - 3
Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn - 4
Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn - 5
Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn - 6
Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn - 7
(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/chay-nha-xuong-o-ha-noi-khoi-den-cuon-cuon-2549760.html

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