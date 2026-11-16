HEC life+ chính thức ra mắt tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 30/10/2026, Tasco Pharma và HEC Group chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối độc quyền thương hiệu đông trùng hạ thảo HEC life+ tại thị trường Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ khai trương Tasco Pharma Flagship Showroom tại Tasco Mall (07 - 09 Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, TP Hà Nội), với sự tham dự của lãnh đạo hai doanh nghiệp, các đối tác, khách mời và đại diện cơ quan báo chí.

Đại diện Tasco Pharma và HEC Group tại lễ ký kết hợp tác phân phối độc quyền HEC life+ tại Việt Nam.

Cái bắt tay chiến lược sau gần 6 tháng chuẩn bị

Để những sản phẩm HEC life+ đầu tiên chính thức có mặt tại Việt Nam, đội ngũ Tasco Pharma và HEC đã trải qua gần 6 tháng phối hợp, hoàn thiện các bước chuẩn bị. Thỏa thuận phân phối độc quyền đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình phát triển thương hiệu HEC life+ tại thị trường Việt Nam.

Tham dự lễ ký kết, về phía Tasco có ông Ngô Đức Vũ, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tasco; bà Đàm Bích Thủy, Thành viên HĐQT CTCP Tasco; ông Lê Ngọc Hải, Tổng Giám đốc Tasco Pharma. Đại diện HEC Group có ông Yuxin Lu, Phó Chủ tịch Tập đoàn HEC và bà Yan Fang, Tổng Giám đốc HEC Cordyceps Oversea.

Phát biểu tại sự kiện, bà Yan Fang chia sẻ: “Hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với hai tổ chức. Sự kiện này không chỉ là một lần ra mắt sản phẩm. Đây là bước tiến trong hành trình đưa những giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dựa trên cơ sở khoa học đến Việt Nam”.

Bà cũng khẳng định HEC lựa chọn Tasco Pharma bởi uy tín, sự am hiểu thị trường và mạng lưới hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm. Hai bên kỳ vọng kết hợp năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm với hệ thống phân phối để từng bước xây dựng những chuẩn mực mới về chất lượng trong chăm sóc sức khỏe.

HEC life+: Đông trùng hạ thảo chuẩn khoa học

HEC life+ là thương hiệu đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis) thuộc HEC Group, được phát triển bởi HEC Cordyceps (Singapore) Pte. Ltd. HEC Group là tập đoàn công nghệ cao của Trung Quốc với gần 30.000 nhân sự, hoạt động trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y sinh và vật liệu mới phục vụ ngành điện tử.

Theo thông tin từ HEC, tập đoàn bắt đầu chuyên sâu nghiên cứu đông trùng hạ thảo từ năm 2007, hiện sở hữu đội ngũ hơn 260 chuyên gia R&D cùng 6 bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (PCT).

Điểm đáng chú ý là cách HEC ứng dụng khoa học vào kiểm soát chất lượng đông trùng hạ thảo. Theo công bố của doanh nghiệp, mỗi sản phẩm HEC life+ được xác thực nguồn gốc bằng xét nghiệm DNA, trải qua hơn 10 lần kiểm định chất lượng và có khả năng truy xuất thông tin toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các sản phẩm đông trùng hạ thảo HEC life+ chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với thông điệp “Vững một chuẩn mực, tỏa vạn tinh hoa”.

HEC life+: Dấu ấn chăm sóc sức khỏe của Tasco Pharma

Sự xuất hiện của HEC life+ cũng đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển của Tasco Pharma. Là doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái Tasco, nằm trong trụ cột Tasco Investment, Tasco Pharma tập trung vào lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Doanh nghiệp hiện nhập khẩu, đăng ký và phân phối các liệu pháp điều trị tim mạch, tiểu đường, hô hấp và ung thư từ các nhà sản xuất tại châu Âu và Trung Quốc.

Sau chưa đầy một năm hoạt động, Tasco Pharma đã phát triển danh mục hơn 100 SKU, thiết lập quan hệ với hơn 10 đối tác thương mại quốc tế và xây dựng đội ngũ hơn 60 nhân sự. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động, hướng tới việc đồng hành cùng người dân từ điều trị bệnh đến chủ động chăm sóc và nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Ông Lê Ngọc Hải, Tổng Giám đốc Tasco Pharma, cho biết: “HEC là đối tác đầu tiên trên hành trình đó, và Tasco Pharma sẽ tiếp tục tìm kiếm những đối tác, sản phẩm và công nghệ tốt trên thế giới để từng bước mang về phục vụ người Việt”.

HEC life+ ra mắt Flagship Showroom

Sau lễ ký kết, chương trình tiếp nối bằng màn múa lân và nghi thức khai trương Tasco Pharma Flagship Showroom. Năm đại diện cùng đặt tay lên màn hình, thực hiện nghi thức đếm ngược từ 10 về 0, chính thức khai trương không gian trưng bày và trải nghiệm sản phẩm tại Tasco Mall.

Các sản phẩm đông trùng hạ thảo HEC life+ chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với thông điệp “Vững một chuẩn mực, tỏa vạn tinh hoa”.

Theo Tasco Pharma, Flagship Showroom là điểm chạm trực tiếp đầu tiên giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, nơi khách hàng có thể tìm hiểu, được tư vấn và trải nghiệm các sản phẩm do Tasco Pharma phân phối, bắt đầu từ HEC life+.

Sự kiện ký kết và khai trương showroom đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình hợp tác giữa Tasco Pharma và HEC Group, đồng thời cụ thể hóa định hướng mở rộng từ điều trị sang chăm sóc sức khỏe chủ động, hướng tới những giá trị lâu dài cho người tiêu dùng Việt Nam.