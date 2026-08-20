Hệ tiện ích đã vận hành và được kiểm chứng bằng đời sống thực tại Ocean City

(VTC News) -

Hệ tiện ích thiết yếu tạo nền cho cuộc sống dài hạn

Trên quy mô gần 1.200 ha, Ocean City đã hình thành nhiều lớp trải nghiệm liên kết với nhau.

Lớp đầu tiên của một đô thị đáng sống là những tiện ích đáp ứng các nhu cầu lặp lại mỗi ngày. Tại Vinhomes Ocean Park 1, Vincom Mega Mall Ocean Park đã hoạt động từ tháng 12/2020. Trung tâm thương mại có tổng diện tích hơn 50.000m², quy tụ siêu thị, các thương hiệu thời trang, ẩm thực, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em...

Tới tháng 10/2025, Vincom Mega Mall Ocean City quy mô gần 70.000 m² cũng đi vào vận hành. Sự hiện diện của 2 đại trung tâm thương mại ngay trong đại đô thị giúp những nhu cầu từ mua thực phẩm, ăn tối đến giải trí cuối tuần được giải quyết trong một hành trình ngắn.

Không gian mua sắm hiện đại, quy tụ nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế tại Vincom Mega Mall Ocean City. (Ảnh: Vinhomes)

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park tại tòa nhà Hải Âu cung cấp các dịch vụ ban đầu như nội khoa, nhi khoa, xét nghiệm nhanh, siêu âm, sơ cứu và lấy máu tại nhà. Đặc biệt, cư dân sẽ thêm phần yên tâm khi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 quy mô 114 giường bệnh đã đi vào vận hành.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc lịch làm việc bận rộn, sự hiện diện của cơ sở chăm sóc sức khỏe gần nơi ở giúp giảm thời gian di chuyển và tăng khả năng xử lý sớm những nhu cầu thường ngày.

Vinmec Ocean Park 2 quy mô 114 giường nội trú đã đi vào vận hành, trở thành “lá chắn sức khỏe” cho cư dân Ocean City.

Ở lĩnh vực giáo dục, VinUniversity mở ra một không gian đại học ngay trong Vinhomes Ocean Park 1 giúp người trẻ có cơ hội thụ hưởng chương trình đào tạo chuẩn quốc tế mà không phải rời xa gia đình hay ra nước ngoài. Trong khi đó, Vinschool, Brighton College Vietnam và hệ thống trường học tại các đại đô thị bổ sung lựa chọn từ mầm non đến phổ thông.

Sự hiện diện đồng thời của nhiều cấp học tạo điều kiện để mỗi gia đình xây dựng lộ trình giáo dục dài hạn cho con mà không phải đánh đổi quá nhiều thời gian di chuyển. Xa hơn, trường học, cơ sở y tế và thương mại còn tạo ra việc làm, nhu cầu dịch vụ và dòng người thường xuyên, giúp đô thị vận hành độc lập, hoàn chỉnh thay vì một quần thể nhà ở đơn thuần.

Cư dân nhí của Ocean City dễ dàng đi bộ đến trường mỗi ngày, cha mẹ tiết giảm thời gian đưa đón nhờ hệ thống trường liên cấp Vinschool ngay trong nội khu.

Đồng thời, khi nhiều nhu cầu được đáp ứng trong cùng một hệ sinh thái, thời gian dành cho di chuyển có thể được chuyển hóa thành thời gian cho gia đình, sức khỏe và nghỉ ngơi - những yếu tố ngày càng quan trọng với nhóm cư dân trẻ.

Đặc quyền nghỉ dưỡng trở thành một phần của nhịp sống thường ngày

Nếu lớp tiện ích thiết yếu giữ cư dân ở lại lâu dài thì hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí chính là yếu tố tạo nên bản sắc riêng cho Ocean City.

Tại Vinhomes Ocean Park 1, hồ Ngọc Trai 24,5ha, hồ nước mặn Crystal Lagoon và các dải cát trắng dừa xanh đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng biển vào không gian sống. Sang Vinhomes Ocean Park 2 và 3, VinWonders Wave Park và Water Park mở rộng lựa chọn “đi biển 0 đồng” bằng các bể tạo sóng, hồ nước mặn, đường trượt, bể bơi ngoài trời, bể bơi bốn mùa cùng sân chơi nước theo chủ đề.

VinWonders Water Park thu hút đông đảo cư dân và du khách đến trải nghiệm. (Ảnh: Vinhomes)

Bức tranh trải nghiệm còn được nối dài với “vũ trụ giải trí” Grand World, nơi hội tụ các tuyến phố thương mại, quảng trường và chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí suốt quanh năm.

Lễ hội theo mùa, đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng giúp không gian công cộng liên tục được tái kích hoạt. Sự kiện đón năm mới 2024 và đại nhạc hội “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại Ocean City từng thu hút lần lượt khoảng 160.000 và 130.000 lượt khách. Các con số cho thấy tiện ích tại đây không chỉ phục vụ nội khu mà đã tạo sức hút với dòng khách từ bên ngoài.

Dòng khách thường xuyên mang lại hai tác động đồng thời. Với cư dân, đô thị duy trì được bầu không khí năng động và nhiều lựa chọn trải nghiệm. Với hoạt động thương mại, mỗi sự kiện hoặc dịp cuối tuần tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho các cửa hàng ẩm thực, bán lẻ, lưu trú và dịch vụ.

Chuỗi sự kiện, lễ hội diễn ra liên tục, thu hút biển người đổ về Ocean City, tạo nhịp sống sôi động suốt quanh năm.

Từ góc nhìn bất động sản, đây cũng là phần giá trị có thể quan sát trước khi quyết định sở hữu. Người mua có thể trực tiếp đánh giá chất lượng không gian, mật độ hoạt động, khả năng tiếp cận dịch vụ và mức độ phù hợp với nhịp sống của gia đình.

Với sản phẩm thương mại, lượng cư dân và khách đến trải nghiệm tạo nền tảng để xem xét khả năng khai thác trên nhu cầu thật, dù hiệu quả vẫn phụ thuộc vị trí, mô hình kinh doanh và năng lực vận hành của từng chủ sở hữu.

Ocean City vì thế đang vượt khỏi khái niệm một đại đô thị “có nhiều tiện ích”. Khi học tập, làm việc, chăm sóc gia đình, tiêu dùng và tận hưởng đều có thể diễn ra trong nội khu, Ocean City dần định hình một “thành phố tiện ích”, nơi chất lượng sống được tạo nên từ trải nghiệm thật mỗi ngày.