Hé lộ mánh khóe đường dây mua bán ma túy của nữ diễn viên Kiều Thanh

Liên quan vụ án nữ diễn viên Kiều Thị Thanh (45 tuổi, ở Hà Nội), nổi tiếng với vai Trà “cave” trong phim Phía trước là bầu trời, công an đã mất nhiều ngày đêm truy xét, thu thập chứng cứ để làm rõ vai trò của nữ diễn viên trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Nữ diễn viên Kiều Thanh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: T.D.

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề trên, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an Yên Hòa (Hà Nội), cho biết Kiều Thanh giữ vai trò khá kín kẽ.

Để tránh lộ diện, Thanh sử dụng tài khoản Zalo của chị dâu là Trịnh Minh Hải (SN 1984), người cùng ăn ở, giúp việc cho Thanh tại căn nhà số 18-B11 Đầm Trấu, phường Hồng Hà, Hà Nội, để liên hệ đặt “cóng” ma túy của Nguyễn Thị Đông.

Khoảng 0h45 ngày 27/7, khi Hải ra nhận, lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Thấy chị dâu lâu không trở về, Trịnh Kim Cương (SN 1970, chồng Kiều Thanh), lúc này đang sử dụng ma túy cùng vợ, mở cửa đi tìm Hải thì bị các trinh sát khống chế.

Khám xét căn nhà, công an phát hiện Thanh và Cương đang sử dụng ma túy tại tầng 2. Tang vật gồm 2 điện thoại, 2 đĩa sứ, một đĩa gỗ, 2 túi nilon dính tinh thể màu trắng, ống hút, bình hút tự tạo và một “cóng” thủy tinh.

Nhiều lớp trung gian để che giấu việc mua bán

Theo cơ quan công an, Kiều Thanh không trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch. Hải vừa nhận “hàng”, vừa nhiều lần trực tiếp đi giao ma túy cho khách. Mọi trao đổi với khách đều được Thanh thực hiện qua tài khoản Zalo của Hải.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, Thanh cũng không trực tiếp đưa ma túy cho chị dâu. Sau khi có “hàng”, nữ diễn viên thường để ma túy trong cốp xe máy điện rồi dặn Hải đến lấy.

Khi bị bắt, Thanh không thừa nhận sử dụng ma túy và cho rằng chỉ nhận cốc nước từ chồng nhưng không biết bên trong có gì. Nữ diễn viên cũng phủ nhận việc mua bán ma túy.

Tuy nhiên, theo chỉ huy Công an phường Yên Hòa, quá trình truy xét đã giúp lực lượng chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của Kiều Thị Thanh.

Lần theo đường dây

Để triệt xóa đường dây, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội, chia thành 7 mũi, đồng loạt truy tìm các điểm bán lẻ và những người liên quan.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa, cho biết các cán bộ, chiến sĩ nhiều tuần phải ăn ngủ tạm bợ ngoài đường, mỗi ngày có khi di chuyển hàng trăm cây số bằng xe máy.

Chiều 27/7, khi địa điểm liên tục thay đổi, các trinh sát tiếp tục bám nguồn tin. Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu nhưng lực lượng truy xét vẫn xuyên qua các cung đường ngập để lần dấu.

Suốt nhiều ngày đêm, các trinh sát kiên trì lần theo từng đầu mối, dấu vết, góp phần làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy.