Sự nghiệp diễn viên Kiều Thanh trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

(VTC News) -

Diễn viên Kiều Thanh cùng hơn 80 người bị khởi tố trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị Công an Hà Nội triệt phá.

Trước khi vướng vòng lao lý, Kiều Thanh được xem là một diễn viên thực lực trên màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an.

Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981, tại Hà Nội. Nhắc đến Kiều Thanh, khán giả không thể quên nhân vật Trà “cave” đầy gai góc, bất cần nhưng cũng chất chứa nhiều góc khuất trong Phía trước là bầu trời (2001).

Vai diễn của cô tạo được ấn tượng bởi nét sắc sảo, đanh đá. Bước ra từ phim đầu tay, diễn viên nổi tiếng hơn, được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh của nhân vật. Sau bộ phim, cô tiếp tục đạt nhiều thành công trong Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Bảy ngày và một đời, Nhà có ba chị em gái...

Vai Trà trong “Phía trước là bầu trời” làm nên tên tuổi của Kiều Thanh.

Ngoài truyền hình, nữ diễn viên sinh năm 1981 từng được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng phim Gái nhảy. Bộ phim từng đoạt doanh thu kỷ lục năm 2003.

Nổi tiếng từ rất sớm, Kiều Thanh về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng là diễn viên đinh của nhà hát, tham gia nhiều vở diễn. Kiều Thanh cũng là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2016.

Từng chia sẻ với truyền thông, NSƯT Kiều Thanh thổ lộ muốn dành thời gian làm “bà nội trợ vui vẻ” và chăm sóc sức khỏe cho người bạn đời. Thay vì đóng phim truyền hình ròng rã, cô duy trì đam mê qua các đêm diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Bên cạnh sự nghiệp, Kiều Thanh từng gây chú ý vì chuyện đời tư. Năm 2019, cô vướng lùm xùm khi thừa nhận chung sống với người chưa ly hôn vợ. Những chia sẻ này, cùng việc nhiều năm giữ kín danh tính bố của con trai, khiến nữ diễn viên vấp phải nhiều tranh luận.

Theo lời kể của Kiều Thanh, người bạn đời của cô chưa ly hôn với vợ và cô cũng không yêu cầu điều đó. Mối quan hệ hiện tại của cô với vợ cả và hai con riêng tốt đẹp. Họ thỉnh thoảng vẫn đi du lịch cùng nhau, thậm chí tặng quà.

Kiều Thanh chọn cuộc sống kín tiếng suốt nhiều năm qua.

Thời gian qua, Kiều Thanh cũng “mất tích” khỏi màn ảnh Việt. Cô chọn cuộc sống kín tiếng về đời tư lẫn sự nghiệp. Việc đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp nhưng chọn cách lui về ở ẩn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho một tài năng trong làng điện ảnh Việt.

Trên trang cá nhân, người đẹp thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống hằng ngày cùng những hình ảnh về con trai. Bài đăng gần nhất trên Facebook của nữ diễn viên từ đầu năm 2026 với nội dung: “Chúc mừng con trai yêu”. Từ thời điểm đó, Kiều Thanh không cập nhật gì thêm.

Theo chia sẻ từ NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSƯT Kiều Thanh cũng đã nghỉ việc ở nhà hát từ tháng 7/2026.