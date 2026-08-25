Khởi tố diễn viên Kiều Thanh

(VTC News) -

Theo VTV, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các hành vi sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các hành vi liên quan.

Đường dây này được phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng truy vết, mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm kiểm tra, diễn viên Kiều Thị Thanh, được biết đến với nghệ danh diễn viên Kiều Thanh, đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Kiều Thanh bán ma túy cho những người nghiện nhằm kiếm lời. Nữ diễn viên cũng bị cáo buộc thường xuyên tụ tập cùng một số người để sử dụng ma túy ngay tại nhà.