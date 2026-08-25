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Xuất bản ngày 25/08/2026 08:12 PM
Xuất bản ngày 25/08/2026 08:12 PM

Diễn viên Kiều Thanh khai được bạn mời uống bia, rượu nghi pha ma túy

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Kiều Thanh khai được bạn mời uống bia rượu, có thể bị pha ma túy tổng hợp và thừa nhận việc sử dụng ma túy là sai trái, ảnh hưởng hình ảnh người nghệ sĩ.

Lời khai của diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an. (Nguồn: VTV)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan.

Trong đó, NSƯT Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh, 45 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo VTV, Kiều Thanh khai: “Tôi được bạn mời uống bia rượu, tôi nghĩ trong đó có pha ma tuý tổng hợp. Là diễn viên lỡ dùng chất cấm là không nên, tôi thấy mình cần phải xem xét lại. Việc sử dụng ma túy là sai trái, ảnh hưởng đến hình ảnh người nghệ sĩ và công chúng”.

Theo cơ quan công an, từ một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra và phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an. (Ảnh: ANTĐ)

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an. (Ảnh: ANTĐ)

Tại thời điểm kiểm tra, diễn viên Kiều Thanh đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá.

Theo cơ quan công an, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong đường dây hoạt động kín kẽ, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Từ các đầu mối mua bán, cơ quan công an tiếp tục lần theo những nhóm tiêu thụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện thêm nhiều ổ nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy.

Một số người trong vụ án từng có tiền án liên quan ma túy nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, đặt mua ma túy qua ứng dụng Telegram rồi tụ tập sử dụng tại nhà.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và mắt xích liên quan.

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Khởi tố diễn viên Kiều Thanh

Khởi tố diễn viên Kiều Thanh

Diễn viên Kiều Thanh cùng hơn 80 người khác bị khởi tố trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà Công an Hà Nội vừa triệt phá.

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