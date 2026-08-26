Vướng vào ma tuý, Kiều Thanh có bị tước danh hiệu NSƯT?

Thông tin diễn viên Kiều Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều độc giả bức xúc, yêu cầu cơ quan quản lý phải tước bỏ danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) của cô. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, quy trình tước danh hiệu không thể diễn ra ngay lập tức.

Diễn viên Kiều Thanh. (Ảnh: FBNV)

Theo Điều 59 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, NSND, NSƯT thuộc những danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì tính chất cao quý và mang tầm quốc gia, việc phong tặng cũng như tước bỏ danh hiệu này phải tuân thủ trình tự pháp luật nghiêm ngặt, không thể quyết định tức thời bằng mệnh lệnh hành chính khi sự việc mới ở giai đoạn điều tra ban đầu.

Theo luật sư Hoàng Hà - Đoàn Luật sư TPHCM, không phải cứ bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc có bản án sơ thẩm là đương nhiên bị tước danh hiệu NSƯT. Theo khoản 3 Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước được đặt ra khi người được phong tặng bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình.

Ở thời điểm hiện tại, Kiều Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam nên chưa có căn cứ tước danh hiệu. Về thủ tục, trong 30 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực, cơ quan đã trình khen thưởng phải lập hồ sơ trình Thủ tướng để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tước danh hiệu. Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp hồ sơ trình Thủ tướng. Thẩm quyền quyết định cuối cùng thuộc Chủ tịch nước, theo khoản 7 Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 75 Nghị định 98/2023/NĐ-CP.

Kiều Thanh năm nay 45 tuổi, sinh ra ở Hà Nội, thường đóng các vai diễn phản diện hoặc cá tính mạnh. Cô từng tham gia các bộ phim Cảnh sát hình sự, Hai phía chân trời, Khi đàn chim trở về.

Kiều Thanh được nhiều người biết đến nhất với vai diễn “Trà Cave” trong phim Phía trước là bầu trời - một trong những vai diễn để đời. Năm 2015, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ lên tiếng đòi tước danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh. Năm 2019, Kiều Thanh công khai là người thứ 3, cho biết sống như vợ chồng với người đang có gia đình.

Nữ diễn viên còn tuyên bố “muốn là người tiên phong phá bỏ định kiến về người thứ 3 là xấu”. Trước những phát ngôn này, một bộ phận công chúng bức xúc cho rằng cô vi phạm Luật Hôn nhân gia đình và đòi cơ quan quản lý cần thu hồi danh hiệu NSƯT của nữ diễn viên.

Kiều Thanh trong vai “Trà Cave” phim “Phía trước là bầu trời”