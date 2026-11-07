Hành trình 17 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Sau 3 ngày bỏ trốn, phạm nhân Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ) - một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Khánh Hòa) đã bị bắt giữ vào rạng sáng ngày 24/10 tại chốt kiểm soát dưới chân đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa). Lê Văn Cường đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.