Hành trình 17 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Khoảnh khắc bắt phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 trong căn nhà hoang
Sau 17 ngày lẩn trốn, Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong 4 người trốn khỏi Trại giam A2, bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ẩn náu trong căn nhà hoang.
Phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 bị bắt khi lẩn trốn ở đâu?
Sau 17 ngày bỏ trốn, Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2, bị bắt khi đang ẩn náu trong một căn nhà hoang ở Khánh Hòa.
Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 sau 17 ngày truy tìm
Sau 17 ngày lẩn trốn trong khu vực rừng núi Khánh Hòa, Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Vạch trần màn kịch giang hồ của 'Hiệp đen'
Đằng sau những clip giang hồ rượt đuổi, đánh đấm trên mạng là đường dây cho vay nặng lãi 120%/năm của "Hiệp đen".
CSGT khống chế người đàn ông liên quan vụ mất trộm ô tô ở Quảng Ninh
Sau khi tiếp nhận trình báo mất trộm ô tô Kia Sonet tại phường Uông Bí (Quảng Ninh), CSGT nhanh chóng truy tìm và phát hiện phương tiện sau hơn 30 phút.
Thường xuyên tương tác với các trang chống phá, 3 người bị công an mời làm việc
Công an xã Phú Lâm mời 3 người làm việc vì thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung từ các trang mạng có thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
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