Hàng vạn CĐV hướng về Mỹ Đình chờ tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026

Hơn 3 giờ trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, đông đảo cổ động viên đã đổ về sân Mỹ Đình để cổ vũ tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu Malaysia.
Từ cuối buổi chiều 19/8, nhiều tuyến đường quanh sân vận động bắt đầu đông người.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến sân. Các cổ động viên nhí cũng mặc áo đội tuyển, cầm cờ và hòa vào dòng người trước giờ bóng lăn.
Một cổ động viên còn đặt phiên bản chiếc cúp vàng tự chế mang đến sân vận động Mỹ Đình. Hình ảnh này thu hút sự chú ý của những người có mặt quanh sân, trong bối cảnh người hâm mộ đang chờ tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết. “Việt Nam đã thắng 2-0 ở lượt đi nên tôi khá yên tâm. Nhưng Malaysia chắc chắn sẽ chơi rất quyết liệt vì họ phải tìm bàn thắng. Tôi mong đội tuyển giữ được sự tập trung, đá chắc chắn và không để đối thủ có cơ hội”, ông Nguyễn Minh, một cổ động viên ở Hà Nội, nói.
“Đi xem một trận bán kết trên sân nhà rất khác. Hy vọng hôm nay đội tuyển sẽ giữ được lợi thế và chúng tôi được ăn mừng”, anh Hoàng Anh, ở Hải Phòng nói.
Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình. Ở lượt đi hôm 16/8, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trên sân khách, tạo lợi thế lớn trước trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết.
Tấm vé đầu tiên vào chung kết đã thuộc về Thái Lan. Đội bóng này thua Singapore 1-2 ở lượt về nhưng vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 4-3 sau hai trận. Nếu vượt qua Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở chung kết.
Với người hâm mộ, trận đấu tại Mỹ Đình còn có ý nghĩa khác. Việt Nam từng hai lần gặp Malaysia ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á và đều bị loại. Năm 2010, Việt Nam thua Malaysia 0-2 ở lượt đi trên sân khách rồi hòa 0-0 tại Mỹ Đình. Bốn năm sau, đội tuyển có lợi thế khi thắng Malaysia 2-1 ở lượt đi nhưng lại thua 2-4 trên sân nhà và dừng bước.
“Tôi vẫn nhớ trận năm 2014. Khi đó Việt Nam thắng lượt đi nhưng về sân nhà lại thua. Vì thế lần này dù đã dẫn 2-0, tôi nghĩ đội tuyển vẫn phải chơi thật tập trung”, anh Hoàng Hà, một cổ động viên tại Hà Nội, chia sẻ.
Càng gần giờ bóng lăn, lượng cổ động viên đổ về Mỹ Đình càng đông. Sau hai lần bị Malaysia chặn đường ở bán kết, người hâm mộ đang chờ tuyển Việt Nam viết lại kết quả trong lần thứ ba hai đội gặp nhau ở vòng đấu này.
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