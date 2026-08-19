Hàng vạn CĐV hướng về Mỹ Đình chờ tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026

Một cổ động viên còn đặt phiên bản chiếc cúp vàng tự chế mang đến sân vận động Mỹ Đình. Hình ảnh này thu hút sự chú ý của những người có mặt quanh sân, trong bối cảnh người hâm mộ đang chờ tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết. “Việt Nam đã thắng 2-0 ở lượt đi nên tôi khá yên tâm. Nhưng Malaysia chắc chắn sẽ chơi rất quyết liệt vì họ phải tìm bàn thắng. Tôi mong đội tuyển giữ được sự tập trung, đá chắc chắn và không để đối thủ có cơ hội”, ông Nguyễn Minh, một cổ động viên ở Hà Nội, nói.