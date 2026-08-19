HLV Singapore: Hòa tuyển Việt Nam, thắng Thái Lan là hài lòng

(VTC News) -

Tối 18/8, đội tuyển Singapore thắng Thái Lan 2-1 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn bị loại do thất bại 3-4 chung cuộc sau 2 lượt trận. Đội bóng của đảo quốc sư tử chia tay ASEAN Cup 2026 sau khi hòa Indonesia, Việt Nam và thắng Thái Lan.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể đạt được mục tiêu, nhưng hôm nay toàn đội đã chơi rất tốt. Tôi tiếc vì chúng tôi không thể đưa trận đấu vào hiệp phụ, nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy rất nhiều điểm tích cực để chúng tôi xây dựng một đội bóng tốt hơn trong tương lai”, HLV Gavin Lee phát biểu.

Đội tuyển Singapore mở tỷ số ở phút 45+1 khi Harhys Stewart tận dụng sai lầm của thủ môn Thái Lan để sút vào lưới trống. Sang hiệp hai, Kakana Khamyok gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền ở phút 61. đội tuyển Singapore nhanh chóng tái lập lợi thế khi Ryhan Stewart dứt điểm khiến bóng chạm Pansa Hemviboon đổi hướng vào lưới ở phút 66. Đội khách cần thêm một bàn để đưa trận đấu về thế cân bằng nhưng không thể ghi thêm trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

HLV Gavin Lee cùng ĐT Singapore thắng 2-1 trên sân của ĐT Thái Lan ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

HLV Gavin Lee hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Singapore khi họ giành chiến thắng trên sân của đội tuyển Thái Lan, đối thủ được đánh giá cao hơn: “Về công tác chuẩn bị, chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho đội bóng. Tôi phải dành lời khen cho các cầu thủ về màn trình diễn hôm nay và tin rằng người hâm mộ Singapore sẽ rất tự hào về đội tuyển”.

“Chúng tôi bước vào trận đấu với tư cách đội cửa dưới, nhưng không bỏ cuộc. Các cầu thủ cho thấy họ tin tưởng lẫn nhau. Việc có thể cạnh tranh với đội tuyển Indonesia, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại giải đấu này thực sự khiến chúng tôi hài lòng”, ông Gavin Lee nhấn mạnh.

HLV của đội tuyển Singapore nói thêm: “Ở trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan, tôi phải thừa nhận rằng lối chơi của họ đã thay đổi đáng kể so với vòng bảng. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đủ tốt để đối phó với họ, như những gì đã thể hiện trong trận đấu này”.

HLV Gavin Lee cũng khen ngợi đội tuyển Thái Lan và gửi lời chúc may mắn tới thầy trò HLV Anthony Hudson: “Tôi chúc đội tuyển Thái Lan gặp may mắn ở trận chung kết”.

Trong khi đó, Ryhan Stewart, cầu thủ của đội tuyển Singapore, tỏ ra hài lòng với chiến thắng tại Rajamangala: “Tôi rất hài lòng với kết quả hôm nay. Việc bị dẫn trước hai bàn khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kết quả này thực sự đáng khích lệ và giúp tăng sự tự tin cho đội bóng trong tương lai”.

Ryhan Stewart đưa ra tuyên bố đầy tham vọng: “Dù thi đấu với tư cách đội cửa dưới, chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành đội bóng mạnh nhất châu Á và toàn đội phải cùng nhau nỗ lực để tiếp tục phát triển đội tuyển”.