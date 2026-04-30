Giá xăng dầu hôm nay 30/4: Tiếp tục đi lên

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc, khiến giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông có thể kéo dài.

Dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu trong tuần qua giảm mạnh hơn dự kiến, qua đó tiếp tục tạo áp lực đẩy giá dầu đi lên.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các công ty dầu mỏ Mỹ đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của việc Mỹ có khả năng sẽ phong tỏa các cảng của Iran trong nhiều tháng, làm gia tăng lo ngại rằng sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể kéo dài.

Theo tính toán của Reuters, tính đến giữa tháng 4/2026, ngành năng lượng thế giới gánh chịu mức thiệt hại hơn 50 tỷ USD do gián đoạn nguồn cung.

“Nếu Tổng thống Donald Trump sẵn sàng kéo dài lệnh phong tỏa, tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ càng nghiêm trọng hơn và tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao”, nhà phân tích Yang An của Haitong Futures nhận định.

Ở diễn biến khác, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã thông báo với một số khách hàng rằng họ có thể nhận hai loại dầu thô ngoài khu vực Vịnh vào tháng tới do eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 29/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt lần thứ hai trong tuần.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít, tăng 792 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít, tăng 871 đồng/lít..

Dầu diesel không cao hơn 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.