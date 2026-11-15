(VTC News) -

Hai máy bay Mỹ va chạm trên đường băng sau sự cố ngừng bay toàn quốc

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc.

Theo FAA, vụ va chạm xảy ra khoảng 21h15 (giờ địa phương) khi hai máy bay di chuyển trên đường băng. Đầu cánh chiếc Boeing 737 của Copa Airlines va vào phần mũi chiếc Boeing 767 của UPS. Cơ quan này cho biết kiểm soát viên không lưu yêu cầu tổ lái UPS nhường đường cho máy bay Copa Airlines. FAA đang điều tra nguyên nhân sự cố.

Tại sân bay Miami, Giám đốc truyền thông Greg Chin xác nhận hai người bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ sân bay sơ cứu các nạn nhân ngay tại hiện trường.

Một phần của máy bay bị hư hại sau va chạm.

Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách Cesar Ferreira kể chiếc Boeing của Copa Airlines di chuyển trên đường băng với tốc độ bình thường. Bất ngờ, anh nghe tiếng xôn xao rồi tiếng hét từ phía hành khách. Ngay sau đó, máy bay rung lắc mạnh và giật sang một bên.

Trong lúc xảy ra sự cố, phi hành đoàn yêu cầu hành khách ngồi yên tại chỗ. Khoảng 10 phút sau, cơ trưởng thông báo tình hình không gây nguy hiểm trước mắt và xe kéo sẽ đưa máy bay rời khỏi vị trí.

Qua hình ảnh tại hiện trường, phần mũi chiếc Boeing 767 của UPS xuất hiện vết móp lớn cùng một lỗ thủng trên thân máy bay. Trước khi va chạm, máy bay Copa Airlines vừa hoàn thành chuyến bay từ Panama City đến Miami. Trong khi đó, chiếc Boeing 767 của UPS chuẩn bị cất cánh tới Bogotá, Colombia.

Theo nội dung ghi âm liên lạc giữa phi công và kiểm soát không lưu, tổ lái Copa Airlines thông báo: “Có ai đó va vào chúng tôi”. Phi công UPS sau đó nói: “Đúng vậy, chúng tôi đi quá xa, rồi anh ấy quệt cánh vào chúng tôi”. Tổ lái Copa Airlines tiếp tục nhận định máy bay có thể mất đầu cánh bên trái.

Trong thông cáo sau sự cố, UPS cho biết hãng đang phối hợp với nhà chức trách để xử lý vụ việc. Hãng cũng xác nhận toàn bộ thành viên phi hành đoàn đều an toàn. CNN cho biết họ đã liên hệ Copa Airlines để đề nghị bình luận.

Trước đó một ngày, FAA ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn nước Mỹ, khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Tại các sân bay, nhiều hành khách phải ngủ trên sàn trong lúc chờ hãng hàng không sắp xếp lại hành trình.