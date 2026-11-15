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Xuất bản ngày 15/11/2026 09:42 AM
Xuất bản ngày 15/11/2026 09:42 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ đón chính thức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ thứ 20

Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-don-chinh-thuc-truong-doan-cac-nuoc-du-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-lan-thu-20-post1148356.vnp

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