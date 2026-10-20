  • logo
Xuất bản ngày 20/10/2026 10:27 AM
Xuất bản ngày 20/10/2026 10:27 AM

Toàn cảnh lễ khởi động kênh âm nhạc giao hưởng thính phòng VOV Sonata - FM89

Lê Chi - Minh Đức
Lê Chi - Minh Đức
(VTC News) -

Lễ khởi động phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89 diễn ra sáng 20/10, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng.

Sáng 20/10, tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình (39 Bà Triệu, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khởi động phát sóng thử nghiệm kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng, giao hưởng VOV Sonata - FM89. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao, đưa những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật của Việt Nam và thế giới đến gần hơn với công chúng.

Sáng 20/10, tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình (39 Bà Triệu, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khởi động phát sóng thử nghiệm kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng, giao hưởng VOV Sonata - FM89. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao, đưa những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật của Việt Nam và thế giới đến gần hơn với công chúng.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng các lãnh đạo Đài, lãnh đạo các đơn vị, nghệ sĩ, biên tập viên, kỹ thuật viên và ê-kíp thực hiện chương trình tham dự buổi lễ.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng các lãnh đạo Đài, lãnh đạo các đơn vị, nghệ sĩ, biên tập viên, kỹ thuật viên và ê-kíp thực hiện chương trình tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, VOV Sonata - FM89 không đơn thuần là việc bổ sung một kênh phát thanh mà còn thể hiện định hướng phát triển và trách nhiệm văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo ông, phát triển văn hóa không chỉ là đáp ứng nhu cầu sẵn có của công chúng mà còn phải mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, bồi dưỡng khả năng cảm thụ và góp phần hình thành thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh. “Chúng ta mong muốn những giá trị âm nhạc tinh hoa của thế giới đến gần hơn với người Việt Nam, đồng thời tạo thêm không gian để giới thiệu các tác phẩm và tài năng âm nhạc Việt Nam”, ông Hùng chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, VOV Sonata - FM89 không đơn thuần là việc bổ sung một kênh phát thanh mà còn thể hiện định hướng phát triển và trách nhiệm văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo ông, phát triển văn hóa không chỉ là đáp ứng nhu cầu sẵn có của công chúng mà còn phải mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, bồi dưỡng khả năng cảm thụ và góp phần hình thành thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh. “Chúng ta mong muốn những giá trị âm nhạc tinh hoa của thế giới đến gần hơn với người Việt Nam, đồng thời tạo thêm không gian để giới thiệu các tác phẩm và tài năng âm nhạc Việt Nam”, ông Hùng chia sẻ.

VOV Sonata - FM89 hướng tới xây dựng bản sắc riêng, có chiều sâu chuyên môn nhưng vẫn gần gũi, hấp dẫn và dễ tiếp cận. Mỗi chương trình không chỉ giới thiệu tác phẩm âm nhạc mà còn cần có câu chuyện, cách dẫn dắt và cảm xúc riêng, giúp thính giả hiểu thêm về tác giả, nghệ sĩ và những giá trị nghệ thuật phía sau tác phẩm.

VOV Sonata - FM89 hướng tới xây dựng bản sắc riêng, có chiều sâu chuyên môn nhưng vẫn gần gũi, hấp dẫn và dễ tiếp cận. Mỗi chương trình không chỉ giới thiệu tác phẩm âm nhạc mà còn cần có câu chuyện, cách dẫn dắt và cảm xúc riêng, giúp thính giả hiểu thêm về tác giả, nghệ sĩ và những giá trị nghệ thuật phía sau tác phẩm.

Đại diện đội ngũ thực hiện chương trình, biên tập viên Nguyễn Thu Cúc bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi những chương trình đầu tiên của VOV SONATA - FM89 chính thức lên sóng. Với những người làm nội dung, sự ra đời của kênh không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp mà còn gắn với sứ mệnh đưa âm nhạc cổ điển và những giá trị nghệ thuật đặc sắc đến với công chúng cả nước.

Đại diện đội ngũ thực hiện chương trình, biên tập viên Nguyễn Thu Cúc bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi những chương trình đầu tiên của VOV SONATA - FM89 chính thức lên sóng. Với những người làm nội dung, sự ra đời của kênh không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp mà còn gắn với sứ mệnh đưa âm nhạc cổ điển và những giá trị nghệ thuật đặc sắc đến với công chúng cả nước.

Các lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89.

Các lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89.

Với định hướng trở thành không gian dành cho âm nhạc thính phòng, giao hưởng và những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, kênh đặt mục tiêu lan tỏa âm nhạc Việt Nam và thế giới, đồng thời tạo thêm lựa chọn thưởng thức cho công chúng trên làn sóng phát thanh quốc gia.

Với định hướng trở thành không gian dành cho âm nhạc thính phòng, giao hưởng và những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, kênh đặt mục tiêu lan tỏa âm nhạc Việt Nam và thế giới, đồng thời tạo thêm lựa chọn thưởng thức cho công chúng trên làn sóng phát thanh quốc gia.

Ngay sau nghi thức khởi động, các đại biểu thưởng thức tiết mục hòa tấu dàn nhạc dây O Sole Mio (Mặt trời của tôi), sáng tác của nhà soạn nhạc Giovanni Capurro, do các nghệ sĩ Đoàn Ca nhạc mới, Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn.

Ngay sau nghi thức khởi động, các đại biểu thưởng thức tiết mục hòa tấu dàn nhạc dây O Sole Mio (Mặt trời của tôi), sáng tác của nhà soạn nhạc Giovanni Capurro, do các nghệ sĩ Đoàn Ca nhạc mới, Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn.

Tiết mục là điểm nhấn nghệ thuật cho buổi lễ, đồng thời thể hiện tinh thần của kênh âm nhạc chuyên biệt: kết nối công chúng với những tác phẩm có giá trị, mở rộng trải nghiệm thưởng thức và đưa âm nhạc trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống tinh thần.

Tiết mục là điểm nhấn nghệ thuật cho buổi lễ, đồng thời thể hiện tinh thần của kênh âm nhạc chuyên biệt: kết nối công chúng với những tác phẩm có giá trị, mở rộng trải nghiệm thưởng thức và đưa âm nhạc trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống tinh thần.

Tại buổi lễ, âm thanh chương trình đang phát trên VOV Sonata - FM89 được truyền tới hệ thống loa tại hội trường, giúp các đại biểu trực tiếp lắng nghe nội dung phát sóng của kênh. Khoảnh khắc này đưa hoạt động phát thanh đến gần hơn với người tham dự, đồng thời đánh dấu bước chuyển từ nghi thức khởi động sang trải nghiệm nghe thực tế.

Tại buổi lễ, âm thanh chương trình đang phát trên VOV Sonata - FM89 được truyền tới hệ thống loa tại hội trường, giúp các đại biểu trực tiếp lắng nghe nội dung phát sóng của kênh. Khoảnh khắc này đưa hoạt động phát thanh đến gần hơn với người tham dự, đồng thời đánh dấu bước chuyển từ nghi thức khởi động sang trải nghiệm nghe thực tế.

Sau buổi lễ, các đại biểu tham quan phòng thu, phòng truyền âm và không gian vận hành kênh, tìm hiểu các điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất và phát sóng. Với một kênh âm nhạc chuyên biệt, chất lượng chương trình và âm thanh là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên trải nghiệm thưởng thức của thính giả.

Sau buổi lễ, các đại biểu tham quan phòng thu, phòng truyền âm và không gian vận hành kênh, tìm hiểu các điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất và phát sóng. Với một kênh âm nhạc chuyên biệt, chất lượng chương trình và âm thanh là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên trải nghiệm thưởng thức của thính giả.

Theo định hướng, VOV Sonata - FM89 đặt mục tiêu mở rộng vùng phủ sóng, tiếp cận công chúng trên nhiều nền tảng. Để xây dựng một kênh phát thanh chuyên biệt về thính phòng và giao hưởng, bên cạnh đầu tư nội dung, việc bảo đảm chất lượng thu thanh, truyền dẫn và phát sóng có ý nghĩa quan trọng. Đài Tiếng nói Việt Nam định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, theo dõi kết quả phát sóng thử nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế phát sinh.

Theo định hướng, VOV Sonata - FM89 đặt mục tiêu mở rộng vùng phủ sóng, tiếp cận công chúng trên nhiều nền tảng. Để xây dựng một kênh phát thanh chuyên biệt về thính phòng và giao hưởng, bên cạnh đầu tư nội dung, việc bảo đảm chất lượng thu thanh, truyền dẫn và phát sóng có ý nghĩa quan trọng. Đài Tiếng nói Việt Nam định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, theo dõi kết quả phát sóng thử nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế phát sinh.

Cùng với đó, việc hoàn thiện các thỏa thuận bản quyền, kết nối với hãng thu âm, dàn nhạc, nhà hát, nhạc viện, nghệ sĩ và đối tác quốc tế được kỳ vọng giúp kênh xây dựng nguồn nội dung phong phú, ổn định, có bản quyền.

Cùng với đó, việc hoàn thiện các thỏa thuận bản quyền, kết nối với hãng thu âm, dàn nhạc, nhà hát, nhạc viện, nghệ sĩ và đối tác quốc tế được kỳ vọng giúp kênh xây dựng nguồn nội dung phong phú, ổn định, có bản quyền.

Với thông điệp “Âm nhạc tinh hoa kết nối cảm xúc”, VOV Sonata - FM89 hướng tới kế thừa truyền thống âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng hợp tác và tìm kiếm cách tiếp cận công chúng phù hợp với bối cảnh hiện nay. Hiệu quả của kênh sẽ được thể hiện qua chất lượng chương trình, sự đón nhận của thính giả và khả năng lan tỏa những giá trị nghệ thuật trong đời sống văn hóa.

Với thông điệp “Âm nhạc tinh hoa kết nối cảm xúc”, VOV Sonata - FM89 hướng tới kế thừa truyền thống âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng hợp tác và tìm kiếm cách tiếp cận công chúng phù hợp với bối cảnh hiện nay. Hiệu quả của kênh sẽ được thể hiện qua chất lượng chương trình, sự đón nhận của thính giả và khả năng lan tỏa những giá trị nghệ thuật trong đời sống văn hóa.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm