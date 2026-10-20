Toàn cảnh lễ khởi động kênh âm nhạc giao hưởng thính phòng VOV Sonata - FM89

Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm kênh âm nhạc chuyên biệt VOV Sonata
VOV Sonata - FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã chính thức phát sóng thử nghiệm từ ngày 20/10.
VOV Sonata - FM89: Tạo một 'dòng chảy' âm nhạc tinh hoa 24/24h
Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng chia sẻ về định hướng xây dựng và phát triển VOV Sonata - FM89.
Trực tiếp: Đài Tiếng nói Việt Nam ra mắt kênh âm nhạc VOV Sonata FM89
Ngày 20/10, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng VOV Sonata FM89 - kênh âm nhạc chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển, jazz, các thể loại nhạc không lời.
Lịch phát sóng kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng giao hưởng VOV Sonata
Kênh âm nhạc VOV Sonata phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày trên tần số FM 89 MHz, mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu từ giao hưởng, thính phòng cổ điển đến jazz.
Chuyên gia quốc tế: VOV Sonata có tiềm năng là kênh nhạc cổ điển hàng đầu châu Á
Chia sẻ với PV VTC News, bà Kat McGuffie, nguyên Giám đốc hai kênh ABC Classic và ABC Jazz của Australia, đánh giá cao tiềm năng phát triển của kênh VOV Sonata.
VOV Sonata - FM89 mở rộng không gian thụ hưởng âm nhạc chất lượng cao
Phó giáo sư, TS Bùi Hoài Sơn khẳng định đây là bước đi đúng hướng, giúp đa dạng hóa sản phẩm báo chí và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa nghệ thuật chất lượng cao.
Bình luận