Toàn cảnh lễ khởi động kênh âm nhạc giao hưởng thính phòng VOV Sonata - FM89

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, VOV Sonata - FM89 không đơn thuần là việc bổ sung một kênh phát thanh mà còn thể hiện định hướng phát triển và trách nhiệm văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo ông, phát triển văn hóa không chỉ là đáp ứng nhu cầu sẵn có của công chúng mà còn phải mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, bồi dưỡng khả năng cảm thụ và góp phần hình thành thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh. “Chúng ta mong muốn những giá trị âm nhạc tinh hoa của thế giới đến gần hơn với người Việt Nam, đồng thời tạo thêm không gian để giới thiệu các tác phẩm và tài năng âm nhạc Việt Nam”, ông Hùng chia sẻ.