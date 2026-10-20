Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm kênh âm nhạc chuyên biệt VOV Sonata

(VTC News) -

Tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khởi động kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng, giao hưởng VOV Sonata - FM89 vào sáng 20/10, đánh dấu bước khởi đầu của một không gian phát thanh dành riêng cho những giá trị âm nhạc có chiều sâu nghệ thuật.

Lễ khởi động phát sóng thử nghiệm kênh âm nhạc chuyên biệt giao hưởng thính phòng VOV Sonata - FM89 diễn ra sáng 20/10.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, sự ra đời của VOV Sonata - FM89 không đơn thuần là bổ sung thêm một kênh phát thanh. Quan trọng hơn, đó là một lựa chọn về định hướng phát triển, về trách nhiệm văn hóa và những giá trị mà một cơ quan truyền thông quốc gia cần kiên trì theo đuổi.

Theo Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng, trong bối cảnh công chúng có nhiều lựa chọn giải trí, việc xây dựng một kênh chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển, jazz và các thể loại nhạc không lời có giá trị nghệ thuật là không dễ. Tuy nhiên, phát triển văn hóa không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu sẵn có mà còn phải mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, bồi dưỡng khả năng cảm thụ và góp phần hình thành thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu.

“Chúng ta mong muốn những giá trị âm nhạc tinh hoa của thế giới đến gần hơn với người Việt Nam, đồng thời tạo thêm không gian để giới thiệu các tác phẩm và tài năng âm nhạc Việt Nam”, ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh VOV Sonata - FM89 là một bước triển khai cụ thể các chủ trương, định hướng của Trung ương về phát triển văn hóa, trong đó có tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong khoảng ba tháng, từ ý tưởng đến hình thành kênh và chuẩn bị phát sóng thử nghiệm, nhiều công việc liên quan đến nội dung, nhân lực, bản quyền, công nghệ, tần số và phát sóng đã được triển khai khẩn trương. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều đơn vị, từ xây dựng khung chương trình, lựa chọn nguồn âm nhạc, tham vấn chuyên gia đến chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và tổ chức sản xuất.

Định hướng của kênh không chỉ là phát những tác phẩm âm nhạc có giá trị mà còn tạo ra cách tiếp cận phù hợp với công chúng. Theo ông Hùng, mỗi chương trình cần có câu chuyện và cảm xúc riêng, giúp người nghe hiểu thêm về tác phẩm, tác giả, nghệ sĩ; đồng thời, kênh cần lắng nghe phản hồi trong thời gian phát sóng thử nghiệm để tiếp tục điều chỉnh nội dung.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng đề cập đến lộ trình phát triển hạ tầng và mở rộng vùng phủ sóng của VOV Sonata - FM89

Theo kế hoạch, kênh được triển khai qua hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ nay đến cuối năm 2026, Đài Tiếng nói Việt Nam rà soát, tận dụng hạ tầng hiện có, bố trí và điều chuyển thiết bị để phủ sóng FM tại 10 địa bàn trọng điểm gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Quốc.

Từ năm 2027, Đài dự kiến đầu tư thiết bị, máy phát mới, đồng thời xây dựng lộ trình mở rộng vùng phủ sóng đến các đô thị, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch, tiến tới hoàn thiện mạng lưới phát sóng đồng bộ trên toàn quốc.

Định hướng phát triển cả trên các nền tảng số

Bên cạnh phát thanh trên sóng FM, VOV Sonata - FM89 cũng được định hướng phát triển trên các nền tảng số. Theo ông Hùng, FM89 là điểm khởi đầu quan trọng, nhưng không gian phát triển của kênh không chỉ giới hạn ở sóng phát thanh truyền thống.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ cùng các lãnh đạo VOV bấm nút khởi động kênh âm nhạc chuyên biệt VOV Sonata.

Cùng với đó, việc hoàn thiện các thỏa thuận bản quyền, mở rộng hợp tác với tổ chức quản lý bản quyền, hãng thu âm, dàn nhạc, nhà hát, nhạc viện, nghệ sĩ và đối tác quốc tế được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu là xây dựng nguồn nội dung phong phú, chất lượng, ổn định, từng bước hình thành kho âm nhạc có bản quyền và phát triển các sản phẩm mang dấu ấn riêng của VOV Sonata - FM89.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định và kịp thời khắc phục những hạn chế trong giai đoạn thử nghiệm được đặt ra song song với nhiệm vụ phát triển nội dung.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh định hướng mở rộng hợp tác, tham gia tổ chức các sự kiện âm nhạc lớn trong nước và quốc tế. Qua việc kết nối dàn nhạc, nhà hát, nghệ sĩ, cơ sở đào tạo và các tổ chức văn hóa, kênh có thể góp phần quảng bá âm nhạc Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa.

Đánh giá về tiềm năng của kênh, bà Kat McGuffie, nguyên Giám đốc Kênh ABC Classic và ABC Jazz, chuyên gia đến từ Australia, cho rằng VOV Sonata FM89 có thể trở thành không gian để công chúng khám phá âm nhạc, đưa âm nhạc vào đời sống hằng ngày, đồng thời có tiềm năng trở thành một tiếng nói âm nhạc có uy tín ở châu Á, góp phần giới thiệu tài năng Việt Nam với khu vực và thế giới.

BTV Nguyễn Thu Cúc bày tỏ niềm xúc động.

Tại buổi lễ, biên tập viên Nguyễn Thu Cúc, đại diện đội ngũ thực hiện chương trình, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi những chương trình đầu tiên của VOV Sonata - FM89 chính thức lên sóng phát thanh quốc gia.

“Vinh dự lớn nhất của chúng tôi là được trao sứ mệnh đưa âm nhạc cổ điển vĩ đại của thế giới, với những giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật đặc sắc, đến với công chúng cả nước”, chị chia sẻ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện nghi thức bấm nút khởi động phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89. Nhạc hiệu của kênh vang lên, đánh dấu thời điểm bắt đầu hành trình đưa không gian âm nhạc chuyên biệt đến với công chúng.

Các lãnh đạo Đài VOV tham quan phòng thu, phòng truyền âm, không gian vận hành kênh VOV Sonata.

Sau chương trình, các đại biểu tham quan phòng thu, phòng truyền âm và không gian vận hành, tìm hiểu những điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, truyền dẫn và phát sóng.

Với thông điệp Âm nhạc tinh hoa kết nối cảm xúc, VOV Sonata - FM89 hứa hẹn trở thành một không gian âm nhạc có chất lượng, nơi những giá trị nghệ thuật được lan tỏa, nơi công chúng tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm và cảm hứng sáng tạo.