Hai CSGT bị người nhiễm HIV cắn vào tay khi truy bắt nghi phạm ma túy

(VTC News) -

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sơn La thông tin về vụ bắt giữ hai kẻ tàng trữ trái phép chất ma túy trên tuyến đường tỉnh 108. Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt, hai cán bộ CSGT bị đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay.

Khoảng 11h20 ngày 15/10, khi tuần tra tại Km67+100 đường tỉnh 108, đoạn qua bản Nà Hát, xã Mường Bám, tổ công tác CSGT phát hiện Quàng Văn Trường (SN 1986) và Lù Văn Trường (SN 1990), cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, có biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp xét nghiệm nhanh qua nước tiểu, cả hai bỏ chạy theo hai hướng. Trước tình huống này, các cán bộ CSGT lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ hai người.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La khống chế, bắt giữ hai kẻ tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi cả hai bỏ chạy nhằm trốn tránh kiểm tra.

Trong quá trình chống trả, hai người này cắn vào tay Đại úy Trương Thanh Bình và Thượng úy Lò Quốc Đạt, đều là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai tên đều nhiễm HIV. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo phụ trách Tổ CSGT Thuận Châu và chỉ huy đội đưa hai cán bộ bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để thăm khám, điều trị.

Lực lượng chức năng thu giữ một gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, Quàng Văn Trường và Lù Văn Trường khai nhận cùng góp tiền mua số ma túy trên để sử dụng.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ, niêm phong toàn bộ tang vật theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.