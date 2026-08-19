Hai anh em thay nhau lên bàn mổ nhận hơn 52 triệu đồng từ bạn đọc VTC News

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 52.658.000 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thinh, chị Nguyễn Thị Mơ, ở Hưng Yên, sau khi bài viết “Hai anh em cùng bệnh, thay nhau lên bàn mổ, gia đình kiệt quệ sau 6 năm vay nợ” được đăng tải.

Nhận số tiền hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Mơ, mẹ của hai bé Nguyễn Bảo An (10 tuổi) và Nguyễn Bảo Minh (7 tuổi), không giấu được xúc động. Chị cho biết khoản tiền đến đúng lúc gia đình đang chật vật nhất, khi cả hai con đều cần tiếp tục theo dõi và điều trị.

“Gia đình tôi thực sự biết ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm và Báo VTC News đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của hai cháu. Số tiền này là sự giúp đỡ rất lớn đối với gia đình lúc này, giúp chúng tôi có thêm kinh phí để lo cho các con”, chị Mơ nghẹn ngào nói.

Sau bài viết về hai anh em cùng mắc bệnh, bạn đọc VTC News đã chung tay gửi 52.658.000 đồng hỗ trợ các em.

Theo chị Mơ, nhiều năm qua, mỗi lần con nhập viện, vợ chồng chị đều phải chạy vạy vay mượn để có tiền điều trị. Vì vậy, sự hỗ trợ của bạn đọc không chỉ giúp gia đình giảm bớt áp lực trước mắt mà còn tiếp thêm hy vọng để hai con có thể tiếp tục chữa bệnh.

Năm 2020, Bảo An được phát hiện mắc viêm tủy xương hàm. Căn bệnh khiến vùng hàm của em liên tục sưng đau, viêm nhiễm kéo dài và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật để loại bỏ phần xương tổn thương.

Đến nay, khi mới 10 tuổi, Bảo An đã 7 lần lên bàn mổ. Cuối tháng 7, cậu bé tiếp tục nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật thứ tám.

Bi kịch tiếp tục xảy đến với gia đình vào năm 2022, khi Bảo Minh bắt đầu đau miệng. Ban đầu, vợ chồng anh Thinh nghĩ con chỉ bị nhiệt miệng hoặc viêm lợi nên đưa đi khám nhiều nơi. Sau nhiều lần tìm nguyên nhân, các bác sĩ xác định cậu bé mắc cốt tủy viêm xương hàm dưới mạn tính.

Đến nay, Bảo Minh trải qua hai lần phẫu thuật nạo viêm. Sau lần mổ gần nhất, vùng cằm của em vẫn sưng nề, miệng khó mở và mỗi lần ăn uống đều đau. Cậu bé chủ yếu phải ăn cháo hoặc thức ăn xay nhuyễn.

Tiền kiếm được không đủ trang trải viện phí. Mỗi lần bệnh tái phát, vợ chồng anh chị lại tìm cách vay họ hàng, người thân, bạn bè. Sau nhiều năm, tổng chi phí điều trị đã lên tới hàng trăm triệu đồng, trong đó khoản nợ hiện còn khoảng 300 triệu đồng.

Bé Bảo Minh thời điểm chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật lần thứ 2. (Ảnh: Hoà Loan)

Trong hoàn cảnh ấy, khoản tiền 52.658.000 đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi tặng là nguồn động viên thiết thực đối với gia đình. Chị Mơ cho biết vợ chồng sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, ưu tiên cho việc điều trị, thuốc men và những lần tái khám của hai con.

Với Bảo An, điều em mong muốn chỉ đơn giản là sớm khỏe để được trở lại trường, được vui chơi cùng bạn bè. Còn Bảo Minh vẫn phải tiếp tục hành trình điều trị phía trước.

Sự chung tay của bạn đọc không thể xóa đi những năm tháng bệnh tật mà hai đứa trẻ đã trải qua, nhưng giúp gia đình có thêm một điểm tựa để tiếp tục hành trình chữa bệnh, giảm bớt phần nào gánh nặng nợ nần và giữ hy vọng về ngày hai con có thể lớn lên khỏe mạnh.