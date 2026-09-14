HAGL khiếu nại, nghi ngờ trọng tài tiêu cực

(VTC News) -

Chiều 14/9, HAGL vừa gửi văn bản khiếu nại về công tác điều hành trận đấu gặp Hải Phòng của trọng tài chính Võ Hoài Thương và tổ trọng tài VAR Lê Vũ Linh, Phan Anh Tuấn. HAGL chỉ ra một loạt tình huống mà họ cho rằng tổ trọng tài nói trên xử lý chưa chính xác.

Ở phút thứ 5, HAGL cho rằng hậu vệ Hải Phòng có hành vi kéo ngã rõ ràng đối với cầu thủ Luan (số 10) của HAGL trong khu vực 16m50. Kế đến, cầu thủ Hải Phòng đẩy ngã cầu thủ HAGL trước khi ghi bàn ở phút 18.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu HAGL gặp Hải Phòng.

Sang hiệp 2 ở phút 53 , Luann bị hai cầu thủ Hải Phòng tác động và ngã trong vòng 16m50 nhưng HAGL không được hưởng phạt đền. Phút 79, Cầu thủ Cao Hoàng Minh (HAGL) bị cầu thủ Hải Phòng phạm lỗi trong vòng 16m50 nhưng trọng tài không thổi phạt 11m.

HAGL nhắc đến tình huống thổi việt vị và không công nhận bàn thắng của Nay Di Đan ở phút 83. Pha bóng này, Esteban Orozco Fernandez (CLB Hải Phòng) đã chủ động phá bóng, sau đó bóng chạm chân cầu thủ Đặng Tuấn Phong (CLB Hải Phòng ) làm đổi hướng rồi mới tìm đến vị trí của Nay Di Đan.

HAGL cho rằng dựa trên Luật thi đấu của IFAB, khi cầu thủ đối phương đã chủ động chơi bóng, cầu thủ nhận bóng tiếp theo không bị bắt lỗi việt vị. Do đó, bàn thắng của Nay Di Đan hoàn toàn hợp lệ và việc trọng tài thổi phạt việt vị là sai lệch bản chất tình huống.

Đội bóng phố núi còn nhắc đến pha bóng phút 86, trọng tài Hoài Thương thổi phạt đền cho HAGL. Sau khi VAR can thiệp, quả phạt đền bị hủy bỏ khi cầu thủ HAGL đã việt vị. Cựu vương V.League cho rằng trọng tài thổi phạt đền sai và HAGL xứng đáng được hưởng phạt đền.

Văn bản của đội bóng phố núi có đoạn: “Sự thiếu đồng nhất trong các quyết định của trọng tài chính và tổ trọng tài VAR, không trình chiếu công khai các góc quay chậm, đường kẻ việt vị kỹ thuật trên sóng truyền hình khiến ban huấn luyện và người hâm mộ vô cùng bức xúc và hoài nghi về tính minh bạch, khách quan thậm chí tiêu cực trong công tác điều hành của tổ trọng tài.

Vì sao rất nhiều tình huống xảy ra làm thay đổi cục diện trận đấu mà trọng tài không xem lại VAR để có quyết định chuẩn xác theo đúng quy trình điều hành trận đấu”.

HAGL kiến nghị rằng các cơ quan có thẩm quyền cần kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu âm thanh đàm thoại giữa trọng tài chính Võ Hoài Thương và tổ trọng tài VAR Lê Vũ Linh, Phan Anh Tuấn trong 6 tình huống trên; Vì sao các tình huống việt vị có đường kẻ việt vị kỹ thuật không được chiếu công khai trên truyền hình như các mùa giải trước đây; Cung cấp cho giới chuyên môn, người hâm mộ cùng CLB HAGL các góc máy quay của VAR đối với tình huống nêu trên để chứng minh quyết định của trọng tài là có căn cứ.