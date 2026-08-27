Hà Nội xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, hiện đại, bền vững

(VTC News) -

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 về việc xác định nhóm xã thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hạ tầng giao thông xã Mỹ Đức, TP Hà Nội được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Theo đó, Hà Nội có 36 xã nhóm 1 và 39 xã nhóm 2, không có xã nhóm 3. Xã nhóm 1 gồm 36 xã: An Khánh, Bát Tràng, Bình Minh, Dương Hòa, Đại Thanh, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hát Môn, Hòa Lạc, Hoài Đức, Hồng Vân, Mê Linh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Nội Bài, Ô Diên, Phù Đổng, Phú Xuyên, Phúc Thịnh, Phúc Thọ, Quang Minh, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Đồng, Tam Hưng, Tây Phương, Thanh Oai, Thanh Trì, Thiên Lộc, Thư Lâm, Thuận An, Thường Tín, Vĩnh Thanh, Xuân Mai và Yên Lãng.

Xã nhóm 2 gồm 39 xã: Ba Vì, Bất Bạt, Chương Dương, Chuyên Mỹ, Cổ Đô, Dân Hòa, Đa Phúc, Đại Xuyên, Đoài Phương, Hạ Bằng, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Sơn, Hưng Đạo, Hương Sơn, Kiều Phú, Kim Anh, Liên Minh, Minh Châu, Mỹ Đức, Phú Cát, Phú Nghĩa, Phúc Lộc, Phúc Sơn, Phượng Dực, Quảng Bị, Quảng Oai, Suối Hai, Thạch Thất, Thượng Phúc, Tiến Thắng, Trần Phú, Trung Giã, Ứng Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Vật Lại, Yên Bài và Yên Xuân.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc phân nhóm xã là cơ sở để các địa phương đánh giá đúng điều kiện, hiện trạng, từ đó xác định lộ trình thực hiện phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Một góc xã Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới TP Hà Nội đang xây dựng hướng tới không gian nông thôn xanh, hiện đại, văn minh, gắn kết chặt chẽ hơn với quá trình đô thị hóa, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển bền vững…

Mục tiêu của Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Hiện nay, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Dự kiến, UBND thành phố sẽ ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 trong tháng 8/2026.

Đối với mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hà Nội có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, dự kiến thực hiện sau năm 2027. Thành phố xác định việc xây dựng bộ tiêu chí riêng cần được nghiên cứu kỹ, vừa bám sát định hướng chung, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của Thủ đô.

Các tiêu chí mới sẽ chú trọng hơn đến ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng dịch vụ và nâng cao đời sống người dân.

Mô hình nuôi cá rô đồng, cá chê, nuôi ốc mang lại hiệu quả kinh tế cao, đang được nhân rộng tại xã Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 đang xây dựng gồm 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu, được xây dựng trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn trước, đồng thời bổ sung nhiều tiêu chí mới phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay.

Cụ thể, theo dự thảo, đối với các xã nhóm 1, nhiều chỉ tiêu được nâng lên ở mức khá cao. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người phải đạt từ 10,5%/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không vượt quá 1,5%... Bên cạnh đó, các địa phương phải đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, các xã nhóm 1 phải xây dựng ít nhất 2 mô hình thôn thông minh và bảo đảm tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt từ 93% trở lên.

Đối với các xã nhóm 2, các chỉ tiêu được xây dựng theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều nội dung vẫn được yêu cầu ở mức cao nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển đồng đều giữa các địa phương.

Khu du lịch cộng đồng Mường Cốc (xã Mỹ Đức, TP Hà Nội), lan tỏa các giá trị văn hóa người Mường và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch của Hà Nội.

Xã Mỹ Đức, Hà Nội là một xã thuần nông, địa hình đa dạng với hệ thống sông ngòi, đồi núi, nhiều ao hồ tự nhiên. Với lợi thế sẵn có, xã Mỹ Đức xác định nuôi trồng thủy sản là sản phẩm thế mạnh của địa phương. Xã đã chuyển đổi dần từ trồng cây lúa thành các vùng nuôi trồng thủy sản, tập trung kéo điện, xây đường giao thông để bà con đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.

Đầm sen An Phú xã Mỹ Đức là một trong nhiều địa điểm du khách yêu thích.

Trong định hướng phát triển, xã Mỹ Đức tập trung đầu tư cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm. Trong tương lai, diện tích đất sản xuất nông nghiệp sẽ dần thu hẹp để nhường chỗ cho các mục đích sử dụng khác như tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Đức, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thay đổi diện mạo xã Mỹ Đức rất tích cực. Các tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông, nhựa hóa, bảo đảm sạch sẽ, đi lại thuận lợi. Hệ thống trường học, y tế được nâng cấp, sửa chữa… tạo động lực cho kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

Đến với Mường Cốc, du khách được trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc trưng của người Mường.

Ngày 1/7/2026 vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc - mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu của Thủ đô, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa người Mường và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch của Hà Nội.

Xã Mỹ Đức đã triển khai đồng bộ từ đầu tư hạ tầng, hệ thống đường đi, bờ kè trong khu du lịch cộng đồng, đấu nối với trục chính của xã để khách du lịch đến trải nghiệm được trọn vẹn.

Về nông nghiệp, thủy sản xã Mỹ Đức đang triển khai mô hình trồng măng, xây dựng thành công mô hình nuôi thủy sản; trong đó có một số giống cá rô đồng, cá chê, nuôi ốc có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao được các hộ chăn nuôi tích cực đầu tư.

“Nhờ quá trình phát triển kinh tế tích cực, chuyển dịch đúng hướng, thu nhập của người dân Mỹ Đức đã được cải thiện đáng kể, đời sống của người dân được nâng lên”, lãnh đạo xã Mỹ Đức chia sẻ.

*Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.