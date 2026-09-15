Hà Nội: Xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 cần đạt 10 tiêu chí

(VTC News) -

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Phiên livestream của xã Thượng Phúc, Hà Nội giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Chùa Đậu và sản phẩm Trà sen Chùa Đậu.

Theo đó, xã nông thôn mới của Hà Nội giai đoạn 2026- 2030 được đánh giá trên 10 nhóm tiêu chí với 47 chỉ tiêu, gồm: tiêu chí quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; văn hóa, giáo dục, y tế; giảm nghèo và an sinh xã hội; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; môi trường và cảnh quan nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công; tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng.

Bộ tiêu chí quy định rõ yêu cầu đối với xã nhóm 1 và xã nhóm 2, qua đó đặt ra các mức chuẩn phù hợp với đặc điểm và định hướng phát triển của từng nhóm địa bàn.

Phát triển kinh tế nông thôn xanh, tuần hoàn, đồng bộ

Điểm đáng chú ý, tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, với 10 chỉ tiêu tập trung vào tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người từ 9,5 đến 12%/năm; mô hình du lịch nông nghiệp; có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; có KCN hoặc cụm CN, làng nghề được công nhận…

Trà Sen Chùa Đậu là một trong những sản phẩm tiêu biểu của xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Theo tiêu chí này, Hà Nội tập trung xây dựng nền kinh tế nông thôn hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Thành phố Hà Nội mở rộng vùng nguyên liệu và vùng sản xuất tập trung đạt tiêu chuẩn; bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; tăng cường liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ.

Việc số hóa vùng sản xuất, vùng nuôi, cơ sở đóng gói; xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số, mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực được xác định là những nhiệm vụ quan trọng.

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của địa phương tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Các xã phải xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030; có ít nhất 01 sản phẩm OCOP 4 sao trở lên còn thời hạn hoặc ít nhất 02 sản phẩm OCOP 3 sao còn thời hạn và có lộ trình phát triển ít nhất một sản phẩm lên 4 sao trở lên.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tổ chức lại không gian nông thôn phù hợp tiến trình đô thị hóa; phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cả hai nhóm xã đều yêu cầu ít nhất 50% số km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến, nâng chỉ tiêu cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư, vùng sản xuất.

Hạ tầng giao thông tại xã Phú Xuyên, Hà Nội được đầu tư xây dựng khang trang.

Ngoài ra, trung tâm phục vụ hành chính công phải hoạt động hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 90% trở lên.

Nâng cao chất lượng sống của người dân và hướng tới môi trường xanh

TP Hà Nội xác định công tác an sinh xã hội, giảm nghèo là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người yếu thế. Nhiều chính sách, hoạt động giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo được thực hiện, giúp người dân có động lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, văn hóa, y tế, giáo dục đòi hỏi với nhiều nội dung được nâng cao hơn.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Thường Tín, Hà Nội. X

Xã nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu đối với xã nhóm 1, tỷ lệ nghèo đa chiều không quá 1,5%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ 80%.

Đối với xã nhóm 2, tỷ lệ nghèo đa chiều không quá 3%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ 70%. Cả 2 nhóm xã đều yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã phải tuân thủ các quy định về đảm bảo ATVSTP.

Mô hình du lịch nông thôn trở thành điểm nhấn gắn với đặc trưng của các địa phương. (Ảnh đồng lúa chín tại xã Mỹ Đức, Hà Nội)

Về tiêu chí khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xã nhóm 1 và xã nhóm 2 đều cần đạt về chỉ tiêu tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường, triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử. Xã nhóm 1 có ít nhất 02 mô hình thôn thông minh, xã nhóm 2 có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh.

Hướng tới môi trường và cảnh quan nông thôn xanh, Hà Nội yêu cầu cả 2 nhóm xã đều cần đạt tiêu chí về hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) để bảo vệ môi trường. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu, phân bón.

Từ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 cho thấy, Hà Nội không chỉ tập trung vào việc hoàn thiện các công trình hạ tầng mà nâng cao chất lượng phát triển kinh tế nông thôn, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân phù hợp hơn với quá trình đô thị hóa và yêu cầu phát triển bền vững.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.