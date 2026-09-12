Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe

Video: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, gấp rút về đích
Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thuộc tuyến Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), được khởi công từ tháng 1/2021 với thời gian thi công dự kiến 320 ngày. Tuy nhiên, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án đình trệ trong thời gian dài. Đến cuối tháng 6/2026, toàn bộ mặt bằng được bàn giao, dự án bắt đầu đẩy nhanh tiến độ.
Tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị cùng lực lượng kỹ sư, công nhân được nhà thầu huy động, khẩn trương triển khai các phần việc còn lại.
Từ trên cao, tuyến Vành đai 2,5 đoạn kết nối khu Đoàn Ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn đã dần hiện rõ diện mạo, tạo thành trục giao thông mới qua khu vực Tây Hồ Tây.
Tại nút giao Vành đai 2,5 - Nguyễn Hoàng Tôn, mặt đường đã được thảm nhựa. Trong khi đó, đoạn tuyến từ đây đến đường Xuân Đỉnh tiếp tục được thi công, hoàn thiện các hạng mục theo thiết kế.
Gần nút giao với đường Xuân Đỉnh, nhà thầu đang tập trung san nền, đồng thời thi công một số hạng mục cống ngầm và dải phân cách giữa tuyến.
Các hạng mục như thảm nhựa, lát vỉa hè, bó vỉa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và hoàn thiện tổ chức giao thông đang được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Đến nay, phần nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm cơ bản hoàn thành. Các hạng mục hoàn thiện mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đang được đẩy nhanh để hoàn tất toàn tuyến.
Chủ đầu tư và nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành các phần việc còn lại, tổ chức thông xe kỹ thuật trước ngày 30/9.
Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối, giảm áp lực phương tiện vào giờ cao điểm và cải thiện diện mạo, chất lượng môi trường đô thị. Tuyến cũng tạo thêm trục kết nối từ khu vực Tây Hồ Tây tới Cầu Giấy và các khu vực lân cận.
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