Hà Nội siết tiến độ loạt dự án lớn, cảnh báo theo mốc 3, 7, 15 ngày

(VTC News) -

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường theo dõi, đôn đốc các dự án lớn, phân công rõ lãnh đạo phụ trách từng dự án, kịp thời xử lý những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Lê Hải)

Tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết Sở được giao 2.268 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.751 nhiệm vụ, đạt 77,2%; còn 517 nhiệm vụ đang thực hiện.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, năm 2026, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới và khó. Sở được tổ chức trên cơ sở sắp xếp lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng, đồng thời vận hành trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong lĩnh vực giao thông, Hà Nội đã xử lý 42/51 điểm nghẽn. Thành phố cũng đưa vào vận hành 10/10 công trình khẩn cấp chống ngập, bổ sung 83 ha hồ điều hòa, khoảng 15,89 km cống và 26 trạm bơm.

Đối với các công trình trọng điểm, các dự án cầu Hồng Hà, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo đang được triển khai. Tuyến đường sắt đô thị số 5 đã khởi công và giải ngân khoảng 47,28% dự toán. Các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 được khởi công ngày 22/6.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng thừa nhận một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi khối lượng công việc quý IV còn rất lớn. Nhiều nhiệm vụ phụ thuộc vào giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và năng lực chuyên môn ở những lĩnh vực mới.

Sở đặt mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng đạt 15,03%, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố đạt 11%; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công từ 95% trở lên.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Sở Xây dựng không chỉ theo dõi tăng trưởng thông qua giải ngân mà phải quản trị toàn bộ chuỗi từ đầu vào đến sản phẩm đầu ra.

Theo ông Dũng, Sở cần phối hợp với các cơ quan tài chính, thống kê để xây dựng đầy đủ dữ liệu về hoạt động xây dựng, bao gồm cả các dự án lớn và hoạt động xây dựng của người dân.

Sở được đề nghị theo dõi 6 nhóm động lực gồm đầu tư công; nhà ở, bất động sản và phát triển đô thị; giao thông đường bộ, đường sắt đô thị; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa, logistics, đường thủy; hạ tầng kỹ thuật, vật liệu và dịch vụ xây dựng.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lựa chọn khoảng 20-30 dự án, công trình có khả năng tạo tăng trưởng lớn để theo dõi riêng, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và xây dựng kịch bản cụ thể.

Việc theo dõi tiến độ cần được thực hiện theo các mốc 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày để kịp thời cảnh báo, xử lý vướng mắc; đồng thời cắt giảm các quy trình nội bộ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cũng yêu cầu Sở chuyển mạnh sang phương thức quản trị, theo dõi cụ thể từng khu đô thị, dự án đầu tư công và ngoài đầu tư công, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đồng thời kiểm soát các yếu tố liên quan đến giải phóng mặt bằng, vật tư xây dựng, giá cả, chỉ số giá và định mức kinh tế - kỹ thuật.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số của Hà Nội không thay đổi. Sở Xây dựng phải tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng, thường xuyên rà soát, cập nhật và phân công cụ thể đối với những nhiệm vụ có nguy cơ chậm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung vào công tác quy hoạch. Theo Kế hoạch số 331, Hà Nội đang phải đẩy nhanh tiến độ lập và thẩm định 125 quy hoạch; một số quy hoạch phải hoàn thành ngay trong tháng 9, số còn lại hoàn thành trong năm 2026.

Ông Vũ Đại Thắng cho rằng quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở cho chuẩn bị dự án, quyết định chủ trương đầu tư và triển khai xây dựng. Sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thông qua, hệ thống quy hoạch cấp dưới phải nhanh chóng được cụ thể hóa.

Đối với các dự án lớn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu phân công lãnh đạo phụ trách xuyên suốt từng dự án để phối hợp với các Phó Chủ tịch UBND thành phố đang được giao phụ trách.

“Đối với từng dự án lớn thì có thể phân công một đồng chí Phó Giám đốc chịu trách nhiệm xuyên suốt để cùng hỗ trợ các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách dự án”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, cách làm này nhằm bảo đảm các dự án được theo dõi, đôn đốc thường xuyên, các thủ tục được triển khai nhanh nhất.

Ông đặc biệt lưu ý nhóm dự án giao thông, các dự án đô thị quan trọng, trong đó có 7 cây cầu đang được các Ban Quản lý dự án tổ chức triển khai, cùng các dự án nhà ở và nhiều công trình lớn khác.

“Chúng ta làm cơ chế trước, bây giờ sau khi cơ chế đã được hoàn thiện thì bắt buộc phải có sản phẩm cụ thể”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hà Nội dẫn ví dụ một số dự án hiện mới triển khai những phần việc ban đầu nhưng đã đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Với những dự án có tiến độ gấp như vậy, ông yêu cầu phải tăng cường giám sát, đôn đốc và xác định rõ trách nhiệm.

“Đây là đường tiến độ hết sức quyết liệt. Nếu không có giám sát, không đôn đốc thì không thể chạy được”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nói.