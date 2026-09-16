Bí thư Hà Nội: Học không phải để hoàn thiện hồ sơ mà để nâng tầm tư duy

(VTC News) -

Vấn đề trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đưa ra khi phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tại trụ sở mới xã Đông Anh, sáng 16/9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. (Ảnh: Minh Đức)

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là địa chỉ tin cậy của Hà Nội trong đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng cán bộ.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường không ngừng được củng cố; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu chính sách bám sát với thực tiễn của Thủ đô.

“Nhân dịp khai giảng đầu tiên ở địa điểm mới, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi ‘đặt hàng’ Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong làm sao để trở thành địa chỉ, điểm đến mà cán bộ, đảng viên của thành phố muốn đến học tập thay vì phải đi học hay đi học để có chứng chỉ. Làm sao để muốn đến vì ở đây có môi trường học tập rất tốt, có những thầy giáo, cô giáo có những bài giảng rất hay”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, để làm được điều đó, trường cần xây dựng môi trường học tập tốt, có đội ngũ giảng viên với những bài giảng hấp dẫn, kể cả các môn vốn được xem là khô khan, để kiến thức và những điều thầy cô truyền đạt có thể đọng lại lâu dài với học viên.

Ưu tiên đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu cho cán bộ xã, phường

Đề cập yêu cầu đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới, ông Trần Đức Thắng cho biết Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu và yêu cầu cao.

Theo đó, Thủ đô đang nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và đưa Luật Thủ đô năm 2026 vào cuộc sống với các cơ chế, chính sách đặc thù để mở đường cho sự phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Thành phố cũng đang thí điểm một số vấn đề mới, chưa có tiền lệ, trong đó có xây dựng 2 xã/phường xã hội chủ nghĩa, tái thiết đô thị và các khu đô thị đa mục tiêu.

“Bối cảnh mới với mục tiêu, yêu cầu cao đòi hỏi đội ngũ cán bộ của thành phố phải đủ phẩm chất chính trị, năng lực thực thi và khả năng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong được lãnh đạo thành phố gửi gắm niềm tin và trọng trách đào tạo để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của thành phố, nhất là cấp cơ sở và các cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ”, ông Trần Đức Thắng nói.

Giao nhiệm vụ trong năm học mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nhà trường đổi mới thực chất nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.

Theo đó, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cần chuyển từ đào tạo theo kế hoạch hành chính sang đào tạo theo nhu cầu vị trí việc làm, theo vấn đề đặt hàng và có đánh giá tác động sau đào tạo. Lấy người học làm trung tâm, ưu tiên chương trình ngắn hạn, chuyên sâu về lãnh đạo, quản trị thực thi ở xã, phường.

Nhà trường cần bám sát nhu cầu của thành phố để xây dựng các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng phù hợp như về quản trị đô thị, nông thôn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xử lý các tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở.

“Đổi mới phương pháp dạy học lý luận không nhàm chán, khô khan, lý thuyết suông mà phải gắn với tình huống thực tế tại cơ sở, kết hợp lớp học với nền tảng số. Đồng thời, cần có cơ chế đánh giá kết quả áp dụng lý luận của học viên trong công tác thực tiễn và học tập suốt đời phải là phương châm của từng cán bộ, đảng viên”, ông Trần Đức Thắng lưu ý.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. (Ảnh: Minh Đức)

Nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu chính sách, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng nhà trường cần chủ động theo sát hơi thở cuộc sống của Thủ đô, tham gia cùng với lãnh đạo thành phố giải quyết các bài toán thực tiễn phong phú.

Hiện thành phố đưa ra 30 bài toán lớn được chia thành 4 nhóm gồm: điểm nghẽn đô thị kéo dài; không gian đô thị; kiến tạo, tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ; an ninh, an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững. Đây là những vấn đề Hà Nội tập trung giải quyết ít nhất trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Theo ông Trần Đức Thắng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cũng phải hiểu, phải thuộc 30 bài toán này để có lời giải tốt nhất.

“Đây là lợi thế mà không phải trường chính trị của tỉnh, thành phố nào cũng có được. Các đồng chí hãy biến lợi thế ấy thành học liệu, thành luận cứ khuyến nghị chính sách”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nói.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đề nghị trong năm học 2026-2027, nhà trường nghiên cứu tổng kết thực tiễn đối với một số vấn đề như: chất lượng cán bộ cấp xã, phường gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; văn hóa công vụ và nêu gương; chuyển đổi số ở khu vực công; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng...

Ông Trần Đức Thắng lưu ý, tổng kết thực tiễn, nâng tầm lý luận không phải để thêm báo cáo mà để giúp cho Thành ủy Hà Nội, giúp cho chính quyền các cấp có thêm căn cứ để chỉ đạo, để giúp học viên biết cách làm và làm tốt hơn.

Học không phải để hoàn thiện hồ sơ mà để nâng tầm tư duy

Nhiệm vụ quan trọng khác được Bí thư Thành ủy Hà Nội đặt ra với nhà trường là tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên theo chuẩn cao hơn chuẩn chung và chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo học viên.

Giảng viên của trường Đảng của Thủ đô phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phải giỏi lý luận, phải am hiểu thực tiễn, thành thạo phương pháp sư phạm hiện đại, có năng lực số và năng lực nghiên cứu; dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Mỗi giờ giảng phải để lại được điều học viên mang về cơ quan, địa phương.

“Với các học viên, các đồng chí đến đây không phải để hoàn thiện hồ sơ mà để nâng tầm tư duy, nâng bản lĩnh và năng lực thực thi nhiệm vụ. Học để làm tốt hơn chức trách, học để nhìn đúng thực tiễn cơ sở, học để dám quyết, dám chịu trách nhiệm”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. (Ảnh: Minh Đức)

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, thước đo sau khóa học không phải tấm bằng mà là sự chuyển biến trong phương pháp lãnh đạo, quản lý và sự hài lòng của cơ quan, Nhân dân, doanh nghiệp nơi cán bộ công tác.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng giao các ban Đảng Thành ủy tăng cường lãnh đạo, định hướng nội dung, gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ và nhiệm vụ chính trị đang đặt ra.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã phải cử đúng đối tượng đi học, đặt hàng theo vị trí việc làm, tạo điều kiện nghiên cứu thực tế, sử dụng và phát huy đúng cán bộ sau đào tạo.