Hà Nội mở làn BRT, giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ thay đổi ra sao?

Anh Chí, người thường xuyên đi qua tuyến đường này, cho biết sáng 16/9, anh bất ngờ khi chứng kiến nhiều ô tô, xe máy đi vào làn BRT, vốn trước đây dành riêng cho xe buýt nhanh. “Tôi khá bất ngờ khi thấy các phương tiện cùng đi vào làn này, bởi tuyến đường có nhiều camera AI, nếu đi sai làn có thể bị xử phạt. Sau khi tìm hiểu thông tin trên báo chí, tôi mới biết phương án tổ chức giao thông đã được điều chỉnh, cho phép các phương tiện lưu thông vào làn BRT tại khu vực này”, anh Chí nói.