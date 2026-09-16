Cục CSGT đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp, hạ tốc độ trên Vành đai 3 Hà Nội

(VTC News) -

Trước tình trạng tuyến Vành đai 3 (Hà Nội) thường xuyên quá tải, Cục CSGT (Bộ Công an) đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông, theo hướng tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Vành đai 3 là tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều đường trên tuyến đang tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp.

Đường Vành đai 3 trên cao.

Theo số liệu, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với việc bảo đảm trật tự, an toàn và thông suốt trên tuyến.

Để góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn, phân tuyến.

Theo đề xuất, các phương tiện sẽ được tổ chức lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp. Cùng với đó, tốc độ khai thác được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng giảm và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Theo Cục CSGT, việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt và góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3.