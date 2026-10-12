Hà Nội sẽ rà soát, hợp nhất các nền tảng số có chức năng trùng lặp

(VTC News) -

Chiều 12/10, tại hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Trương Việt Dũng, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 57, gắn nhiệm vụ với tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu. HĐND TP Hà Nội ban hành 10 nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực liên quan; Hà Nội cho phép 2 dự án thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực phương tiện tự hành và chế biến đất hiếm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.557/1.721 thủ tục, đạt 90,5%; tích hợp 1.991 thủ tục lên các hệ thống dùng chung, trong đó có 1.608 thủ tục trực tuyến toàn trình. Đối với 25 thủ tục trọng điểm, phương án tái cấu trúc dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731,48 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, tương ứng mức cắt giảm trung bình 72,4% khi được triển khai đồng bộ. Thành phố cũng đã công bố, công khai 79/79 thủ tục hành chính đặc thù.

Hạ tầng số được mở rộng trên toàn địa bàn. Hà Nội đã hoàn thành kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cho 126/126 xã, phường; cung cấp Internet, Wi-Fi miễn phí tại 350 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa.

Đến ngày 8/10, HanoiWork hình thành 183 không gian làm việc số, khởi tạo khoảng 85.500 tài khoản cán bộ, công chức, viên chức; lũy kế ghi nhận 156.610 lịch họp, 9.873 luồng quy trình phê duyệt, 29.840 bài viết truyền thông nội bộ và 2.860.000 tin nhắn làm việc. Ứng dụng iHanoi tiếp tục tích hợp các dịch vụ, tiện ích dùng chung, với quy mô trên 6,2 triệu tài khoản định danh.

Về dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung đã hoàn thành kết nối, thu thập 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên trong giai đoạn 1. Dữ liệu đất đai đã có thông tin không gian của 4.827.135 thửa; cơ sở dữ liệu có 4.781.746 thửa đất, đạt 99,1%, trong đó 2.782.633 thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Trong lĩnh vực y tế, hệ thống đã chuẩn hóa, quản lý thông tin của 9.701.297 người; 9.257.035 người có thông tin sức khỏe, đạt khoảng 95,4%. Kho học liệu số dùng chung trên Hanoi Study có gần 800.000 học liệu, bao phủ chương trình từ lớp 1 đến lớp 12.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố đã phê duyệt Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035, gồm 9 nhóm công nghệ và 25 sản phẩm công nghệ chiến lược. Đến tháng 9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận khoảng 160 đề xuất đặt hàng, xét tài trợ nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được phê duyệt theo hình thức giao trực tiếp, gồm: Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm nền tảng Camera AI biên đa dụng thế hệ mới và nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm xe thang cứu hộ tầm vươn 32m và 56m.

Quang cảnh hội nghị.

Theo số liệu ước tính đến tháng 9/2026, giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chiếm khoảng 22,85% GRDP thành phố; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 16,7% GRDP, trong đó, kinh tế số lõi chiếm 9,4% và kinh tế số ngành chiếm 7,3%. Năm 2026, thành phố bố trí 9.090,399 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đến ngày 6/10, đã phân bổ lũy kế 8.872,40 tỷ đồng, đạt 97,60% kế hoạch...

Về nhiệm vụ trong quý 4, Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cho biết, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế thực thi Nghị quyết 57 và các nghị quyết của HĐND thành phố.

Về dữ liệu và nền tảng số, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 3 nhiệm vụ còn lại của hệ thống Data Lakehouse trước ngày 30/10; triển khai giai đoạn 2 Kho dữ liệu dùng chung với khoảng 80 cơ sở dữ liệu đến ngày 31/12. Cùng với kết nối, việc chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu phải gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản.

Thành phố tiếp tục đưa các phương án tái cấu trúc thủ tục hành chính vào vận hành, mở rộng tái sử dụng dữ liệu, số hóa hồ sơ, trả kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến; các nền tảng có chức năng trùng lặp sẽ được rà soát, tích hợp, hợp nhất trên cơ sở kiến trúc số, tiêu chuẩn kết nối, yêu cầu an toàn và chi phí vận hành.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố tập trung hỗ trợ các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng, xác định đơn vị tiếp nhận và hoàn thiện quy trình chuyển giao, khai thác tài sản trí tuệ, phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình AI và sản phẩm mẫu. Hai dự án thử nghiệm có kiểm soát tiếp tục được giám sát theo phạm vi, tiến độ và yêu cầu an toàn đã phê duyệt.

Hà Nội đồng thời cụ thể hóa danh mục công nghệ chiến lược thành nhiệm vụ, sản phẩm, dự án thử nghiệm; ưu tiên AI, dữ liệu lớn, camera AI, bán dẫn, UAV, tự động hóa, robot, y tế thông minh, an toàn thông tin, hạ tầng tính toán, bản sao số đô thị và kinh tế dữ liệu.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy nhanh phân bổ, giải ngân và bảo đảm hiệu quả sử dụng kinh phí. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng kinh phí được gắn với tiến độ, chất lượng thực hiện và khả năng đưa sản phẩm vào vận hành.