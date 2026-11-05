Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy trường học ở Hà Nội làm 1 người tử vong

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (số 1 Tích Trí, phường Kim Liên) làm 1 người tử vong.

Theo đó, hồi 12h18 cùng ngày, vụ cháy chập điện tại Trường THCS Kim Liên làm 1 người chết.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hiện trường vụ cháy.

Các Sở: Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND phường Kim Liên và các đơn vị liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Qua công tác trinh sát, cơ quan chức năng xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.