Hà Nội: Ô tô lật ngửa sau tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân

(VTC News) -

Chiều 17/8, vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ô tô xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), hướng từ phường Tây Hồ đi sân bay Nội Bài.

Ô tô con lật ngửa sau tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định có 4 xe trực tiếp xảy ra va chạm ở làn ô tô. Tại hiện trường, một chiếc xe con biển số tỉnh Phú Thọ bị lật ngửa, nằm sát dải phân cách cứng phân chia với làn xe máy. Cạnh đó, một ô tô khác bị bung nắp ca pô.

Phía bên trên, nhiều ô tô bị ảnh hưởng, các tài xế dừng xe, bật đèn cảnh báo để phối hợp giải quyết va chạm.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc.

Vụ tai nạn không gây thương vong, tuy nhiên cơ quan chức năng phải phong tỏa một phần cầu Nhật Tân để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Giao thông trên cầu Nhật Tân chiều cùng ngày xảy ra ùn tắc kéo dài theo hướng đi sân bay Nội Bài. Nhiều phương tiện chuyển hướng sang cầu Thăng Long cũng gặp tình trạng tương tự.

Sáng nay, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến một cháu bé thiệt mạng. Khoảng 7h30 cùng ngày, người phụ nữ đi xe máy chở theo một cháu nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi Ngã Tư Sở.

Đến trước cửa số nhà 233 Nguyễn Trãi, xe máy va chạm với xe buýt tuyến 02 thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco). Cú va chạm khiến cháu bé tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến hầm chui Thanh Xuân và đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc kéo dài. Công an phường Khương Đình đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.