Hà Nội: Nút Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành tắc từ sáng, sau 5/9 còn đến mức nào?

(VTC News) -

Dòng xe chật vật đi qua nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành.

17h, đường Nguyễn Chí Thanh hướng vào trung tâm Hà Nội bắt đầu đặc kín.

Từ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, ô tô nối đuôi nhau kéo dài. Xe máy len giữa những khoảng trống ngày càng ít. Còi xe dồn dập, người nọ tìm cách lách qua người kia. Càng tiến về nút giao Đê La Thành, dòng phương tiện càng bị dồn cứng rồi đứng hẳn.

Một ô tô vừa nhích lên vài mét, hàng xe phía sau lập tức chuyển động theo. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả lại phanh gấp. Xe máy luồn qua từng khe nhỏ, người đánh lái sát mép đường, người leo lên vỉa hè tìm lối thoát. Khoảng trống chỉ tồn tại vày giây rồi bị lấp kín.

Phía trước là “nút thắt” đang bị bóp chặt; phía sau, phương tiện vẫn không ngừng đổ tới. Tiếng động cơ, tiếng còi, tiếng phanh và những cú đánh lái liên tục va vào nhau. Người đi xe máy bị ép giữa những chiếc ô tô. Người ngồi trong ô tô nhìn đồng hồ trôi từng phút, nhưng chiếc xe chỉ nhích được vài mét.

17h30, dòng xe gần như bất động.

Con đường vốn để lưu thông giờ trở thành một chiếc phễu khổng lồ, càng đổ xe vào càng nghẹt. Những người mắc kẹt giữa dòng xe không còn cảm giác mình đang đi trên đường, mà chỉ đang cố tìm một lối thoát.

Nguyễn Chí Thanh vốn là một trong những tuyến đường có lưu lượng phương tiện rất lớn. Tuy nhiên, tại khu vực nút giao Đê La Thành, mặt đường bị thu hẹp để phục vụ thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5.

Khoảng 5 làn xe bị dồn lại chỉ còn khoảng 2 làn qua khu vực nút giao. Hàng nghìn phương tiện vì thế phải chen vào một khoảng mặt đường hẹp hơn nhiều so với năng lực lưu thông vốn có. Trong khi đó, xe từ các hướng vẫn liên tục nhập vào nút giao.

Nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành đông nghẹt xe từ sáng đến tối.

Chỉ cần một phương tiện dừng lại, cả dòng xe phía sau lập tức bị ảnh hưởng. Chỉ một xe máy tìm cách vượt lên, những khoảng trống vốn ít ỏi lại tiếp tục bị xé nhỏ, và chỉ cần thêm vài phút vào giờ cao điểm, cả nút giao có thể chuyển từ đông sang gần như tê liệt.

Đây là điều khiến người dân sống, làm việc và thường xuyên đi qua khu vực này đặc biệt lo ngại khi ngày khai giảng năm học mới đang đến gần. Từ 5/9, ngoài dòng người đi làm, lượng lớn học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón sẽ cùng đổ xuống các tuyến đường vào đúng những khung giờ vốn đã căng thẳng nhất. Một nút giao đang chật vật “gánh” lượng xe hiện tại sẽ phải chịu thêm áp lực lớn hơn.

15 phút nhìn đồng hồ, xe chỉ nhích vài mét

Chị Lưu Bảo Khánh, phụ huynh thường xuyên đưa đón con qua khu vực Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành, nói chị đã chủ động tránh giờ cao điểm từ lâu. Thế nhưng gần đây, ngay cả khi cố đi sớm, hai mẹ con vẫn nhiều lần bị mắc kẹt giữa dòng phương tiện.

Chiếc xe máy nhích từng chút. Đứa trẻ ngồi phía sau liên tục hỏi mẹ bao giờ về đến nhà. Còn người mẹ vừa giữ tay lái, vừa căng mắt tìm một khoảng trống phía trước

“Tôi chỉ mong đi được qua cái nút giao này. Xe cứ nhích được một chút rồi đứng im, phía trước toàn ô tô với xe máy nên rất ngột ngạt”, chị Khánh nói.

Ô tô, xe máy ken đặc tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành trong giờ cao điểm.

Điều chị Khánh sợ nhất là những ngày mưa. Người đi xe máy phải mặc áo mưa, tầm nhìn hạn chế. Mặt đường vốn đã hẹp lại ken đặc phương tiện. Người lớn còn có thể chịu đựng, trẻ nhỏ ngồi phía sau càng dễ mệt mỏi.

“Trời mưa mà gặp cảnh này thì khổ lắm. Con ngồi sau, mình vừa phải che cho con vừa phải lái xe. Đường đã tắc, xe máy lại chen nhau, chỉ mong hai mẹ con về đến nhà thật nhanh”, chị Khánh chia sẻ.

Chị hiểu việc thi công dự án giao thông lớn cần mặt bằng và việc thu hẹp đường là khó tránh khỏi. Song với một tuyến đường vốn đã có lưu lượng phương tiện rất lớn, việc mặt đường tiếp tục bị bóp hẹp khiến áp lực giao thông trở nên rõ rệt hơn.

“Đi làm, đưa con đi học đã mệt. Đến lúc về nhà lại phải đứng giữa đường hàng chục phút, có hôm còn lâu hơn. Thực sự rất mệt mỏi”, chị Khánh nói.

Lòng đường bị thu hẹp trong khi lượng xe đổ về lớn khiến giao thông hỗn loạn.

Không chỉ người đi xe máy, những người ngồi trong ô tô cũng rơi vào cảnh “tiến không được, lùi không xong”. Anh Nguyễn Quốc Anh, tài xế thường xuyên đi qua Nguyễn Chí Thanh, nói điều khiến người lái xe dễ mất kiên nhẫn nhất không phải là nhìn thấy một con đường đông, mà là nhìn đồng hồ liên tục chạy trong khi chiếc xe gần như đứng yên.

“Ngồi trong ô tô mà đường đứng im mới thấy thời gian lâu thế nào. Mình nhìn đồng hồ 5 phút, 10 phút rồi 15 phút mà xe vẫn chỉ nhích được một đoạn. Có việc gấp cũng chẳng biết làm gì, quay đầu không được mà đi tiếp cũng không xong”, anh Quốc Anh chia sẻ.

Phía trước không có khoảng trống để vượt. Phía sau đã kín xe. Hai bên liên tục có xe máy tìm cách len qua. Mỗi lần một chiếc ô tô nhích lên, cả dòng xe phía sau lập tức bám theo, nhưng chỉ vài mét sau, tất cả lại phải phanh.

“Cái khó chịu nhất là cảm giác bị giữ ở giữa đường. Mình biết phía trước có đường, biết chỉ còn cách vài trăm mét nhưng không thể đi nổi”, anh Quốc Anh bất lực.

Người dân chật vật di chuyển qua nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành.

Ùn một nút, nghẽn cả khu vực

Điểm đáng lo là ùn tắc không dừng lại ở riêng nút Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành. Theo phương án tổ chức giao thông hiện nay, phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh khi qua khu vực nút giao phải rẽ vào Đê La Thành một đoạn rồi quay trở lại Nguyễn Chí Thanh. Xe từ Đê La Thành cũng phải chuyển sang Nguyễn Chí Thanh rồi quay lại tuyến cũ.

Các dòng xe vì thế liên tục phải chuyển hướng, nhập vào nhau trong khu vực mặt đường bị thu hẹp. Vào giờ cao điểm, chỉ cần một dòng xe chậm lại, phía sau lập tức dồn thành hàng.

Từ Nguyễn Chí Thanh, dòng phương tiện tiếp tục dồn về khu vực Láng Hạ - La Thành - Giảng Võ. Trên phố Giảng Võ, đoạn gần nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, xe cộ cũng ken đặc.

Dưới chân cầu bộ hành cuối phố Giảng Võ, đoạn giao với phố Ngọc Khánh, các dòng phương tiện từ nhiều hướng cùng đổ về một đoạn đường hẹp. Người đi xe máy tiếp tục tìm cách luồn qua. Một số phương tiện leo lên vỉa hè, có người còn đi ngược chiều để tìm lối thoát.

Một điểm nghẽn vì thế có thể nhanh chóng kéo theo những điểm nghẽn khác.

Anh Hải, một shipper thường xuyên chạy xe trong khu vực, hiểu rất rõ điều đó. Với anh, mỗi lần đường tắc không chỉ là chuyện phải ngồi chờ. Đó còn là thời gian giao hàng bị kéo dài, những đơn hàng phía sau bị dồn lại.

“Chạy ship mà đứng giữa đường thì sốt ruột lắm. Mình không chạy được thì khách chờ, đơn sau cũng chậm. Có khi nhìn bản đồ thấy điểm giao ngay trước mặt mà mình cứ mắc ở giữa dòng xe”, anh Hải nói.

Anh thường cố tránh giờ cao điểm, nhưng không phải lúc nào cũng lựa chọn được. Có đơn nhận vào đúng lúc đường bắt đầu ùn, anh vẫn phải đi.

“Xe máy có thể len được một chút, nhưng lúc đường kín thì cũng chịu. Người nọ tìm cách vượt người kia, có người lên vỉa hè, có người đi ngược chiều. Nhìn cảnh ấy rất căng thẳng”, anh Hải kể.

Hàng dài ô tô, xe máy di chuyển khó khăn qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Hoàng Linh Trang, 21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh, trong khi trường học ở khu vực Chùa Láng. Quãng đường chỉ hơn 3 km nhưng vào giờ cao điểm, thời gian di chuyển của Trang kéo dài đáng kể.

Những hôm trời mưa, đường đông, Trang mất gần 40 phút mới đi qua được khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành. Để tránh bị mắc kẹt, Trang thường chủ động xuất phát sớm hơn, nhất là những ngày dự báo có mưa hoặc vào các khung giờ cao điểm.

Khi thấy Nguyễn Chí Thanh bắt đầu đông, cô cũng cân nhắc đi theo hướng khác thay vì cố đi qua nút giao. Tuy nhiên, việc đổi tuyến chỉ giải quyết được một phần vì nhiều tuyến đường lân cận cũng đông phương tiện.

“Em nghĩ nếu phân chia được dòng xe rõ hơn, hạn chế việc ô tô cùng dồn vào một chỗ thì xe máy sẽ dễ di chuyển hơn. Đường đang hẹp mà lượng xe lại tăng thì rất dễ ùn. Sau 5/9, sinh viên đi học đầy đủ, em nghĩ tình hình sẽ còn khó khăn hơn”, Trang chia sẻ.

Sau 5/9, nút giao tắc đến mức nào?

Khu vực Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành tập trung nhiều trường đại học, học viện và cơ sở đào tạo. Khi năm học mới bắt đầu, lượng sinh viên trở lại trường cùng phương tiện đưa đón học sinh và người dân đi làm sẽ khiến lưu lượng giao thông trên các tuyến này tăng.

Trong bối cảnh mặt đường vẫn bị thu hẹp để phục vụ thi công, câu hỏi đặt ra là phương án tổ chức giao thông hiện nay có đủ khả năng đáp ứng lượng phương tiện tăng cao sau ngày 5/9 hay không.

Theo TS Phan Lê Bình, Trưởng đại diện Văn phòng Công ty tư vấn OCG (Nhật Bản), việc mặt đường từ khoảng 5 làn xe bị thu hẹp còn 2 làn tại khu vực tiếp cận nút giao sẽ làm giảm đáng kể năng lực thông hành. Trong khi nhu cầu đi lại và lưu lượng phương tiện không giảm tương ứng, lượng xe sẽ dễ bị dồn lại tại điểm thu hẹp, đặc biệt vào giờ cao điểm.

“Khi bước vào năm học mới, lưu lượng giao thông tại khu vực này chắc chắn sẽ tăng lên do ngoài nhu cầu đi lại của người dân còn có lượng lớn học sinh, sinh viên đến các trường đại học, học viện xung quanh.

Đây lại là nhóm phương tiện tập trung khá rõ vào những khung giờ nhất định. Trong điều kiện mặt đường đang bị thu hẹp, áp lực giao thông sau ngày 5/9 nhiều khả năng sẽ lớn hơn hiện nay và nguy cơ ùn tắc cũng sẽ gia tăng”, ông Bình nhận định.

Tình trạng ùn ứ không chỉ xuất hiện tại nút Nguyễn Chí Thanh - La Thành. Vào giờ cao điểm, khu vực Láng Hạ - La Thành - Giảng Võ cũng có lượng phương tiện rất lớn.

Theo TS Phan Lê Bình, những biện pháp tổ chức giao thông có thể triển khai được có lẽ cơ quan chức năng cũng đã cố gắng triển khai. Tuy nhiên, khi lưu lượng xe tăng trong năm học mới, lực lượng chức năng cần theo dõi thường xuyên để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Chưa thể xác định ngay biện pháp nào là tối ưu mà cần dựa trên diễn biến ùn tắc tại nút giao để bổ sung giải pháp. Chẳng hạn, có thể nghiên cứu bố trí thêm điểm quay đầu ở vị trí thích hợp, hoặc hạn chế một số loại phương tiện đi vào khu vực này trong những khoảng thời gian nhất định.

Bên cạnh đó, người dân nếu có thể thay đổi lộ trình hoặc thời gian di chuyển cũng nên chủ động điều chỉnh. Tuy nhiên, việc phân tán phương tiện sang các tuyến khác chỉ có thể giảm áp lực tại nút giao nếu được tính toán phù hợp, bởi khi quá nhiều phương tiện cùng chuyển hướng, ùn tắc có thể phát sinh tại những tuyến đường lân cận.

Việc thi công các dự án hạ tầng lớn là cần thiết để hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị. Tuy nhiên, trong thời gian mặt đường bị thu hẹp, bài toán tổ chức giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành càng trở nên cấp thiết, không thể chỉ chờ người dân tự tìm đường tránh.

17h, xe bắt đầu dồn.

17h30, dòng phương tiện gần như đứng lại.

Đó là những gì đang diễn ra trước ngày khai giảng.

Sau 5/9, khi học sinh, sinh viên trở lại trường, phụ huynh đưa đón con và dòng người đi làm cùng đổ xuống các tuyến đường, “nút thắt” này sẽ chịu thêm bao nhiêu áp lực trước khi thực sự tê liệt?

Câu trả lời nằm ở cách tổ chức giao thông trong những ngày tới. Với hàng nghìn người đi qua đây mỗi ngày, vài trăm mét đường không thể đi nổi không còn là chuyện “đường đông”, mà đó là điểm nghẽn đang đe dọa kéo cả khu vực vào vòng xoáy ùn tắc.