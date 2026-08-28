Dự kiến phân luồng xe đi ngược chiều tránh ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ

(VTC News) -

Khi lưu lượng phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi vào cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ tăng cao, có nguy cơ xảy ra ùn tắc tại khu vực Km211 - vị trí tuyến đường thu hẹp từ 3 làn xuống 2 làn, lực lượng CSGT dự kiến triển khai phương án tổ chức giao thông đặc biệt: mượn một phần chiều đường đối diện để tổ chức cho phương tiện hướng Hà Nội đi Ninh Bình lưu thông từ Km211 đến Km259.

Phương án được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT triển khai khi tình hình giao thông thực tế yêu cầu, nhằm tăng khả năng lưu thông, hạn chế ùn tắc kéo dài trong thời điểm lượng phương tiện tăng cao.

Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình và các tỉnh phía Nam

Đối với xe có lộ trình rẽ tại các nút giao trung gian gồm Vực Vòng, Phú Thứ, Liêm Tuyền, Liêm Sơn, xe tiếp tục lưu thông trên chiều đường bình thường và đi tại làn số 2, làn số 3 theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với xe đi thẳng về Ninh Bình và các tỉnh phía Nam, phương tiện di chuyển vào làn số 1, sát dải phân cách giữa.

Tại Km211, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cho xe chuyển sang phần đường đối diện và đi theo hướng được bố trí trong khoảng 48km, từ Km211 đến Km259. Đến Km259, phương tiện được hướng dẫn chuyển trở lại chiều đường chính trước khu vực trạm thu phí để tiếp tục hành trình.

Lượng xe trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ tăng cao dịp nghỉ lễ.

Hướng từ Ninh Bình về Hà Nội

Trong thời gian thực hiện phương án, CSGT không tổ chức cho phương tiện lưu thông vào chiều đường cao tốc hướng về Hà Nội trên đoạn từ Km259 đến Km211 tại các điểm mở, nút giao và trạm dừng nghỉ liên quan.

Các vị trí gồm: Km259, Km241, Km230, Km226+400, Km219, Km212 và lối ra từ trạm dừng nghỉ hướng về Hà Nội.

Các phương tiện có nhu cầu di chuyển từ phía Nam về Hà Nội được hướng dẫn chuyển hướng sang Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.

Cục CSGT khuyến cáo phương án lưu thông trên phần đường ngược chiều chỉ được thực hiện khi lực lượng chức năng tổ chức, điều tiết giao thông. Tài xế tuyệt đối không tự ý chuyển làn, quay đầu hoặc đi vào phần đường ngược chiều.

Khi đi qua khu vực tổ chức phân luồng, lái xe cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường được bố trí; tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh của CSGT, hệ thống biển báo, cọc tiêu và các thiết bị cảnh báo tạm thời trên tuyến.

Người dân chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.