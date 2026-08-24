Hà Nội lập 81 quy hoạch cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

(VTC News) -

Trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố xác định tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng. Thành phố phấn đấu hoàn thành phê duyệt toàn bộ các quy hoạch theo kế hoạch trong năm 2026.

Nội dung trên được nêu trong kế hoạch về thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, do Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành.

Thành phố ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị, cùng quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Về quy hoạch đô thị và nông thôn, thành phố xác định hệ thống quy hoạch gồm 5 loại: quy hoạch đô thị; quy hoạch nông thôn; quy hoạch khu chức năng; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm.

Việc triển khai cụ thể hóa các định hướng lớn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được tổ chức đồng bộ, thống nhất với mô hình cấu trúc phát triển đã xác định và được cụ thể hóa trực tiếp bằng hệ thống các quy hoạch.

Cực trung tâm sẽ đóng vai trò hạt nhân chỉ đạo, tại khu vực nội đô lịch sử và nội đô lịch sử mở rộng sẽ triển khai qua các đồ án quy hoạch phân khu từ A1-1 đến A1-4, A6 (khu vực phố cổ, phố cũ, Hồ Gươm, Hồ Tây và phụ cận), B1 đến B4; tập trung tái cấu trúc theo mô hình nén - xanh, khai thác không gian ngầm, mô hình TOD và bảo tồn di sản.

Khu vực hai bên đường Vành đai 4, triển khai qua các đồ án quy hoạch phân khu C1, C2, C3, C4, C5, SN, XN, D1, D2 đóng vai trò dải đô thị mới hiện đại, vùng đệm giảm tải dân số cho lõi nội đô. Đô thị Thể thao, tổ hợp thể thao tầm cỡ quốc gia/quốc tế kết hợp đô thị sinh thái TOD; cụ thể hóa qua đồ án quy hoạch phân khu Đô thị Thể thao (TT-E).

Cực sông Hồng, cụ thể hóa qua các đồ án quy hoạch phân khu từ SH-1 đến SH-4 (trải dài từ thượng lưu đến hạ lưu) định hướng thành trục xương sống cảnh quan, công viên sinh thái, trung tâm văn hóa - dịch vụ biểu tượng của Thủ đô.

Cực sông Hồng định hướng thành trung tâm văn hóa - dịch vụ biểu tượng của Thủ đô. (Ảnh: HQ)

Cực phía Bắc gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khu thương mại tự do và logistics; được cụ thể hóa bằng chuỗi đồ án quy hoạch phân khu từ E1-1 đến E1-3, E2-1 đến E2-4, E3, E4, XB1 đến XB5, Cụm cảng hàng không Nội Bài và các khu công nghiệp/công nghệ cao.

Cực phía Đông đảm nhận chức năng trung tâm thương mại, logistics, cảng cạn ICD; cụ thể hóa qua các đồ án QHPK E5-1 (A, B), E5-2, E5-3, SĐ.

Cực phía Nam (Phú Xuyên), là đô thị công nghiệp, logistics đa phương thức gắn với Sân bay thứ 2 phía Nam; gồm đồ án quy hoạch phân khu Phú Xuyên (PX-1, PX-2), QHPK Ứng Hòa (UH), khu vực phát triển theo tuyến Quốc lộ 1A/Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cảng hàng không thứ 2 (QL-1).

Cực phía Nam (Vân Đình - Đại Nghĩa), phát triển đô thị di sản, văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái hai bên sông Đáy; quy hoạch qua các đồ án quy hoạch phân khu Vân Đình (VĐ) và Đại Nghĩa (ĐN), QHPK Hòa Xá (HX), quy hoạch phân khu Phượng Dực (PD).

Cực phía Tây Nam được định hướng đô thị giáo dục, đào tạo, y tế và nghỉ dưỡng; cụ thể hóa qua đồ án quy hoạch phân khu Xuân Mai và dải đô thị dọc trục Quốc lộ 6 (CM-1, CM 2).

Cực phía Tây, hạt nhân khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Khu CNC Hòa Lạc và Đại học quốc gia Hà Nội; triển khai qua các đồ án quy hoạch phân khu Hòa Lạc và vùng đô thị kết nối Đại lộ Thăng Long (HL-B, HL-N, ĐLTL).

Cực phía Tây Bắc, đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng núi Tản - Sông Đà; được cụ thể hóa qua các đồ án quy hoạch phân khu Sơn Tây (ST1 đến ST4), Tản Viên Sơn (TV), Tây Đằng (TĐ) và dải đô thị kết nối tuyến Quốc lộ 32/Tây Thăng Long.

Tổng cộng, trên địa bàn thành phố cần tổ chức lập 81 quy hoạch. Trong số này có 47 đồ án (58,02%) quy hoạch tiếp tục thực hiện trên cơ sở kế thừa, phát triển tiếp các quy hoạch theo kế hoạch đã được triển khai trước đây và 34 đồ án (41,98%) quy hoạch lập mới theo định hướng phát triển mới.

Thành phố ưu tiên tập trung thực hiện, hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị (quy hoạch phân khu đô thị phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4, một số quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Bắc, quy hoạch phân khu triển khai lập mới theo tuyến và thuộc các vùng đệm sinh thái trước đây...), quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, thành phố xây dựng mô hình phát triển Thủ đô Hà Nội 4D, nâng cấp hệ thống thông tin quy hoạch, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu GIS các cấp quy hoạch, tích hợp dữ liệu không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật khung, không gian tầm thấp và tầm cao, gắn với phân kỳ đầu tư và theo dõi, giám sát tiến độ triển khai các dự án ưu tiên.

Bên cạnh đó, xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc thành phố, nghiên cứu lập mới quy chế quản lý kiến trúc thành phố, đồng thời rà soát, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý kiến trúc tại các khu vực cần kiểm soát, bảo tồn và phát triển.

Ngoài ra trong thực hiện quy hoạch, thành phố cũng lập kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển theo 10 nhóm ngành, lĩnh vực về bảo vệ môi trường và xử lý úng ngập; trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển kinh tế; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; tái cấu trúc đô thị; nguồn nhân lực; mô hình quản trị Thủ đô và phát triển vùng Thủ đô; xây dựng cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp.

Trong đó, về kinh tế, thành phố sẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao; phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn.

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