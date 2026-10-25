Hà Nội: Hiểm họa rình rập trên Quốc lộ 6 chi chít 'ổ voi, ổ gà'

Khởi công năm 2022, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027, đi qua địa bàn 7 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu tại phường Yên Nghĩa và điểm cuối tại xã Xuân Mai. Trong thời gian thi công, nhiều đoạn tuyến xuất hiện tình trạng mặt đường xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ voi. Trời nắng, bụi đất cuốn lên mù mịt; khi mưa, mặt đường lầy lội, gây khó khăn cho người dân khi qua khu vực này.