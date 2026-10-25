Hà Nội: Hiểm họa rình rập trên Quốc lộ 6 chi chít 'ổ voi, ổ gà'

Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) đang được cải tạo, mở rộng nhưng nhiều vị trí mặt đường chi chít ổ gà, ổ voi, nước đọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Video: Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai xe cộ chật vật vượt ổ gà, ổ voi.
Tại khu vực phường Yên Nghĩa các ổ gà xuất hiện dày đặc, nhiều vị trí liền sát nhau tạo thành những mảng đường gồ ghề. Người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, lựa chọn hướng đi để tránh các hố sâu, trong khi dòng xe vẫn đông đúc.
Để tránh các ổ gà, ổ voi, nhiều người phải điều khiển xe len lỏi qua những đoạn đường phủ đầy đất, cát, sỏi đá.
Không chỉ người đi xe máy và ô tô, người đi bộ cũng gặp trở ngại khi qua những đoạn đường đang thi công, mặt đường gồ ghề và vật liệu xây dựng còn vương vãi.
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