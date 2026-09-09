Toàn cảnh gần 66 ha quanh hồ Hoàn Kiếm đang được nghiên cứu chỉnh trang

Ông Nguyễn Quang, người sinh sống nhiều năm tại Hà Nội, cho biết ông thường dành thời gian mỗi sáng đi tập thể dục xung quanh hồ Hoàn Kiếm nên bản thân từng chứng kiến nhiều sự thay đổi của khu vực trung tâm thành phố. Ông ủng hộ việc chỉnh trang, song cho rằng quá trình này cần tính toán để giữ được những giá trị văn hóa và kiến trúc đặc trưng của Hà Nội. “Thành phố thay đổi theo hướng hiện đại hơn là điều đáng mừng. Nhưng với khu vực hồ Hoàn Kiếm, tôi mong những nét văn hóa, kiến trúc của Hà Nội xưa vẫn được giữ lại”, ông Quang chia sẻ.