Toàn cảnh gần 66 ha quanh hồ Hoàn Kiếm đang được nghiên cứu chỉnh trang

Video: Vì sao có ý tưởng xây dựng Khải Hoàn Môn bên Hồ Gươm?
Khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận rộng khoảng 65,89 ha đang được Hà Nội nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết. Phạm vi này thuộc địa bàn các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, bao gồm nhiều khu vực, công trình gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị của Thủ đô.
Phía Bắc khu vực nghiên cứu giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, Nhà Chung và Quang Trung.
Điểm đáng chú ý là lần này Hà Nội không chỉ nghiên cứu chỉnh trang mặt nước, vườn hoa và cảnh quan quanh hồ Hoàn Kiếm mà còn đặt toàn bộ khu vực trong một tổng thể không gian rộng hơn. Theo định hướng này, hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức như một quảng trường lớn, kết nối với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành chuỗi không gian lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. (Trong ảnh là sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đang được lấy ý kiến)
Tại phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, tăng kết nối với hồ và không gian công viên, quảng trường phía Đông. Một công trình biểu tượng mang tên “Khải hoàn môn” cũng được đề xuất nghiên cứu tại khu vực này, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên.
Ở phía Đông, phương án nghiên cứu tổ chức hệ thống quảng trường, công viên liên kết khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong.
Không gian quanh đền Bà Kiệu cũng được nghiên cứu tổ chức lại, tăng kết nối với Đinh Lễ, Tràng Tiền và các khu vực thương mại, dịch vụ lân cận.
Khu vực phía Đông hồ còn được nghiên cứu phát triển các chức năng công cộng, dịch vụ dưới lòng đất.
Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp, đồng thời nghiên cứu tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên tòa nhà VNPT.
Tháp Hòa Phong ở bờ Đông Nam hồ Hoàn Kiếm là dấu tích còn lại của tổng thể kiến trúc chùa Báo Ân. Đây cũng là một trong những điểm kiến trúc lịch sử được đặt trong tổng thể nghiên cứu chỉnh trang khu vực.
Không gian quanh đền Bà Kiệu tiếp tục được nghiên cứu tổ chức lại, kết nối với các tuyến Đinh Lễ, Tràng Tiền và hệ thống thương mại, dịch vụ xung quanh.
Bên cạnh đó, khu tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia đền Bà Kiệu dự kiến được di chuyển về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Ở khu vực phía Tây hồ, phương án nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra phía hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ để tạo không gian mở và phố đi bộ. Khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra TP tại số 2 Tràng Thi và các khu đất lân cận cũng được nghiên cứu tái cấu trúc, trong đó có đề xuất bố trí khách sạn cao cấp.
Ông Nguyễn Quang, người sinh sống nhiều năm tại Hà Nội, cho biết ông thường dành thời gian mỗi sáng đi tập thể dục xung quanh hồ Hoàn Kiếm nên bản thân từng chứng kiến nhiều sự thay đổi của khu vực trung tâm thành phố. Ông ủng hộ việc chỉnh trang, song cho rằng quá trình này cần tính toán để giữ được những giá trị văn hóa và kiến trúc đặc trưng của Hà Nội. “Thành phố thay đổi theo hướng hiện đại hơn là điều đáng mừng. Nhưng với khu vực hồ Hoàn Kiếm, tôi mong những nét văn hóa, kiến trúc của Hà Nội xưa vẫn được giữ lại”, ông Quang chia sẻ.
“Tôi nghĩ đây là khu vực đặc biệt của Hà Nội nên việc nghiên cứu một phương án tổng thể là rất cần thiết. Nếu các quảng trường, tuyến phố, công viên và các công trình quanh hồ được tổ chức đồng bộ, đẹp và thuận tiện hơn thì diện mạo trung tâm Thủ đô sẽ thay đổi rõ rệt. Người dân chắc chắn sẽ có thêm không gian để đi bộ, vui chơi, sinh hoạt và tham gia các hoạt động văn hóa”, bà Minh (ở phường Hoàn Kiếm) nói.
Tại phía Đông Nam hồ, phương án nghiên cứu bố trí các không gian thương mại nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt; đồng thời nhấn mạnh trục Tràng Tiền kết nối hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát Lớn. Tuyến Nguyễn Khắc Cần và ngõ Tràng Tiền được nghiên cứu tổ chức thành không gian đi bộ.
Khu vực trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi cũng nằm trong nhóm công trình được nghiên cứu phương án hạ giải.
Trong khi đó, ba khối kiến trúc Pháp cổ gồm Ấu trĩ viên, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý được định hướng giữ lại.
Toàn bộ phương án hiện mới ở bước nghiên cứu và lấy ý kiến cộng đồng. Hà Nội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân từ 7/9 đến 26/9. Hồ sơ được niêm yết tại Phố sách Hà Nội, trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm và Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội; đồng thời tiếp nhận ý kiến trực tuyến qua các cổng thông tin điện tử và ứng dụng iHanoi.
Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng dân cư diễn ra sáng 9/9. Sau khi tiếp nhận ý kiến, phương án sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.
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