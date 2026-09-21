Hà Nội đăng cai Olympic Thiên văn quốc tế, 320 học sinh từ 66 quốc gia tranh tài

(VTC News) -

Sáng 21/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin, Hà Nội sẽ đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10.

Đây là lần đầu Hà Nội tổ chức một kỳ Olympic khoa học quốc tế quy mô lớn. Đại học Phenikaa là địa điểm chính diễn ra các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Theo Ban Tổ chức, IOAA 2026 quy tụ 490 đại biểu quốc tế, gồm 5 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế và 485 người tham dự. Trong số này 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 4 khách mời.

Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch của IOAA cùng Tiến sĩ Natasa Dragovic, Tổng thư ký của IOAA kiểm tra hệ thống trang thiết bị phục vụ kì thi năm 2026 tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Kỳ thi có sự tham gia của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội, trong đó gồm 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam. So với các kỳ trước, IOAA 2026 có quy mô tăng đáng kể, với số thí sinh tăng gần 100 em.

Để chuẩn bị cho sự kiện, từ ngày 29/6 đến 4/7, đoàn khảo sát của Ủy ban IOAA quốc tế đã kiểm tra các điều kiện tổ chức tại Hà Nội, gồm phòng thi, kính thiên văn, hạ tầng công nghệ, khu lưu trú, ăn uống và các địa điểm dự phòng. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo IOAA quốc tế ghi nhận công tác chuẩn bị và đánh giá cao điều kiện cơ sở vật chất, trong đó có Nhà chiếu hình vũ trụ.

Thi lý thuyết, phân tích dữ liệu và quan sát

Chương trình IOAA 2026 gồm các nội dung: thi lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và thi đồng đội.

Ở phần thi lý thuyết, thí sinh giải các bài toán chuyên sâu về thiên văn học và vật lý thiên văn. Phần phân tích dữ liệu yêu cầu thí sinh xử lý và diễn giải dữ liệu thiên văn. Phần thi quan sát gồm nội dung sử dụng kính thiên văn và thi tại Nhà chiếu hình vũ trụ. Lịch thi có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thời tiết, an toàn hoặc yêu cầu chuyên môn.

Ban Tổ chức cho biết IOAA 2026 sử dụng kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3, Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16 m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380 và phần mềm SkyExplorer. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh. Trưởng đoàn các nước thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA.

Năm nay, 60% trong tổng số 320 thí sinh dự kiến đạt giải, gồm huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Bằng khen và các giải thưởng đặc biệt. Cơ cấu và kết quả chính thức sẽ do Hội đồng quốc tế và Ban Giám khảo xem xét, phê duyệt theo Điều lệ IOAA.

Việt Nam cử 10 học sinh dự thi

Việt Nam dự kiến tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh, được tuyển chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việt Nam lần đầu tham dự IOAA vào năm 2016 tại Ấn Độ. Từ đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham gia các kỳ thi được tổ chức tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Colombia, Georgia, Ba Lan và Brazil.

Không gian nhà chiếu hình vũ trụ tại Đại học Phenikaa - nơi sẽ diễn ra cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, thí sinh cũng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng.

Theo chương trình, Lễ khai mạc IOAA 2026 diễn ra lúc 15h ngày 26/9 tại Đại học Phenikaa. Các phần thi và hoạt động giao lưu được tổ chức từ ngày 27/9 đến 3/10.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra lúc 15h ngày 4/10 tại Đại học Phenikaa. Chương trình có thể được điều chỉnh trong trường hợp cần thiết do yêu cầu chuyên môn, thời tiết, an toàn hoặc công tác tổ chức.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và phương án ứng phó tình huống phát sinh đã được triển khai.

Ban Tổ chức huy động gần 300 nhân sự, trong đó có 140 sinh viên tình nguyện, 70 giáo viên tiếng Anh và 22 kỹ thuật viên khảo thí cùng lực lượng công nghệ thông tin, lễ tân và phục vụ.