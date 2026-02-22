Hành trình HCV lịch sử ở Thế vận hội mùa đông của cặp đôi trượt băng Nhật Bản

(VTC News) -

Tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026, cặp đôi Riku Miura và Ryuichi Kihara đã viết nên một trong những câu chuyện giàu cảm xúc nhất của trượt băng nghệ thuật khi mang về tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử thi đấu nội dung đôi của Nhật Bản.

Khoảnh khắc bản nhạc trong phần thi tự do ngày 16/2 kết thúc, cả hai quỳ xuống sân băng rồi ôm chặt lấy nhau. Kihara bật khóc, như trút bỏ toàn bộ áp lực tích tụ suốt nhiều năm. Bên cạnh anh, Miura nhẹ nhàng an ủi người đồng đội lớn tuổi hơn.

Màn lội ngược dòng lịch sử

Được người hâm mộ gọi thân mật là “bộ đôi Riku-Ryu”, Miura và Kihara bước vào bài thi tự do trong tình thế bất lợi. Một sai sót hiếm gặp ở phần thi ngắn khiến họ tụt xuống vị trí thứ năm, với điểm số cách khá xa nhóm dẫn đầu.

Dù chịu áp lực lớn, cặp đôi Nhật Bản vẫn mang đến phần trình diễn gần như hoàn hảo. Những cú nâng dứt khoát, tốc độ lướt băng ấn tượng cùng sự phối hợp ăn ý đã giúp họ chinh phục khán giả tại Milano-Cortina.

Riku Miura và Ryuichi Kihara đầy cảm xúc sau phần thi trượt băng nghệ thuật đôi tự do tại Thế vận hội Milano-Cortina. (Nguồn: Asahi)

Cặp đôi lập kỷ lục thế giới với 158,13 điểm ở phần thi trượt băng tự do và tổng điểm là 231,24 điểm, đủ để vươn lên giành tấm huy chương vàng Olympic lịch sử.

“Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã vượt qua sai lầm ngày hôm trước và thể hiện đúng khả năng của mình”, Miura chia sẻ sau chiến thắng.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng thành tựu ấy bắt nguồn từ một bước ngoặt định mệnh bảy năm trước.

Nhà vô địch từng muốn từ bỏ

Năm 2019, Ryuichi Kihara đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp. Sau hai kỳ Olympic Sochi 2014 và PyeongChang 2018, chấn thương vai cùng chấn động não từng khiến anh rơi vào khủng hoảng.

Mùa xuân năm đó, anh và bạn diễn cũ Miu Suzaki chính thức dừng hợp tác. Kihara trở về quê nhà ở tỉnh Aichi, nhận làm công việc bán thời gian tại Howa Sports and Culture - sân băng nơi anh từng gắn bó từ thuở nhỏ.

Ở tuổi 26, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đang bắt đầu ổn định sự nghiệp, Kihara lại tin rằng hành trình của mình đã đi đến hồi kết.

“Tôi không hợp với nội dung đôi. Có lẽ tôi sẽ chuyển sang thi đấu nội dung đơn tại Đại hội Thể thao Nhật Bản, rồi sau đó giải nghệ”, anh tự nhủ.

Ảnh ghép tái hiện động tác nâng xoay ba vòng trong bài thi tự do đôi của Riku Miura và Ryuichi Kihara. (Nguồn: Kyodo)

Yusuke Iioka, 34 tuổi, nhân viên của đơn vị quản lý sân băng, vẫn nhớ rõ buổi phỏng vấn xin việc có phần ngượng ngùng của Kihara.

“Có lẽ anh ấy hơi thiếu tự tin, vì trước giờ chỉ biết có trượt băng nghệ thuật”, Iioka kể lại.

Công việc của anh khi ấy chỉ là phát giày trượt cho thuê, trông sân băng và làm ca đêm tại khu nhà nghỉ. Không đặc quyền, không hào quang, mức lương theo giờ cũng chẳng khác gì sinh viên làm thêm. Dù từng hai lần dự Olympic, Kihara không nhận bất kỳ sự ưu ái nào. Mức lương theo giờ của anh cũng chỉ giống như sinh viên đi làm thêm.

Thế nhưng, quãng thời gian tưởng như đầy tủi thân ấy lại mang đến một điều tích cực. Những vận động viên trẻ vẫn đối xử với anh như trước, tự nhiên và gần gũi, không hề khách sáo.

“Anh ấy trò chuyện với các VĐV trẻ rất thoải mái, không hề gượng gạo. Trong giai đoạn khó khăn nhất, anh ấy không hề cô đơn”, Iioka nhớ lại.

Dẫu vậy, anh vẫn tin rằng ngày phải rời xa sân băng đang đến rất gần.

Tháng 6 cùng năm, Liên đoàn Trượt băng Nhật Bản tổ chức buổi tuyển chọn vận động viên thi đấu nội dung đôi tại Đại học Chukyo. Kihara nhận lời đến hỗ trợ buổi tuyển chọn dù không được trả thù lao.

Sau vài giờ làm việc, anh chuẩn bị ra về thì HLV người Canada Bruno Marcotte bất ngờ gọi lại: “Kihara, xỏ giày trượt vào đi. Sao cậu không thử trượt với Riku Miura khoảng một tiếng?”.

Cặp đôi thành công chinh phục tấm HCV. (Nguồn: Kyodo)

Chỉ một giờ đồng hồ trên sân băng khi ấy đã thay đổi tất cả. Ở cú nâng xoay đầu tiên, Kihara tung Miura bật cao đến mức HLV Marcotte phải thốt lên kinh ngạc, còn những quan chức liên đoàn có mặt gần như lặng người.

“Khi đó tôi cảm giác như có luồng điện chạy trong người”, Kihara nhớ lại, cho biết đó là khoảnh khắc anh tìm lại niềm đam mê đã mất.

Một tháng sau, Kihara và Miura, những người từng là bạn diễn nhưng đã kết thúc mối quan hệ trước đó, lại cùng nhau hợp tác trở lại. Tháng 8/2019, cặp đôi được ra mắt và chuyển sang Canada tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Marcotte.

Thành công đến với họ nhanh hơn mong đợi. Cặp đôi giành hạng 7 tại Olympic Bắc Kinh 2022, khi ấy là thành tích tốt nhất lịch sử của Nhật Bản ở nội dung đôi, tiếp đó là hai chức vô địch thế giới vào các năm 2023 và 2025. Tại Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026, họ thành công chinh phục tấm HCV Olympic - ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp của cả hai.

Sai lầm ở phần thi ngắn từng khiến Kihara thất vọng đến mức gần như suy sụp. Nhưng Miura vẫn bình tĩnh an ủi: “Hôm nay chúng ta đã mắc sai lầm, vì vậy chúng ta phải bắt đầu lại. Nếu chúng ta tin mình làm được, chúng ta sẽ làm được”.

Ngày hôm sau, họ bước ra sân băng với quyết tâm làm lại từ đầu, và đã trình diễn phần thi xuất sắc nhất sự nghiệp đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Tấm huy chương vàng Olympic không chỉ là chiến thắng ở thể thao đỉnh cao, nó còn là phần thưởng cho niềm tin và sự kiên trì của cả hai, đặc biệt là Kihara.

Cầm tấm huy chương trên tay, Kihara chỉ nói một câu rất giản dị: “Tôi hạnh phúc vì bản thân đã không từ bỏ”.