Gù lưng vì khối u ngực khổng lồ, cô gái 20 tuổi từ Séc về nước tìm lại vóc dáng

(VTC News) -

Cô gái thấy bất thường ở hai bên ngực bắt đầu xuất hiện từ năm 13 tuổi, khi bước vào tuổi dậy thì. Ban đầu, cô không đi khám vì nghĩ đây là sự phát triển bình thường của cơ thể.

Tuy nhiên, các khối u ngày càng lớn, đặc biệt trong những năm gần đây. Vòng ngực phát triển quá mức khiến sức nặng kéo cơ thể về phía trước, lưng dần gù, vùng cổ vai thường xuyên đau mỏi. Cô cũng gặp nhiều khó khăn khi vận động, lựa chọn trang phục và sinh hoạt hàng ngày.

Nhân chuyến trở về Việt Nam, cô đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. Qua đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân có đa khối u xơ khổng lồ hai bên vú, kèm phì đại tuyến vú.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, thăm khám cho người bệnh trước khi phẫu thuật.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết với người bệnh mới 20 tuổi, việc phẫu thuật không chỉ nhằm loại bỏ khối u vú mà còn phải tính toán khả năng bảo tồn nhu mô tuyến vú lành, phức hợp núm - quầng vú và chức năng tuyến vú về lâu dài.

Sau khi đánh giá kỹ tình trạng, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cùng ê-kíp phẫu thuật loại bỏ các khối u, đồng thời tạo hình, bảo tồn tối đa tuyến vú và những cấu trúc quan trọng.

Khối u ở ngực trái có trọng lượng gần 3kg, ngực phải hơn 2kg. Không chỉ loại bỏ khối u, các bác sĩ còn tạo hình lại bầu ngực phù hợp với hình thể, cân đối hai bên, đồng thời cố gắng bảo tồn khả năng phát triển tự nhiên của tuyến vú và chức năng cho con bú trong tương lai.

Sau gần 7 năm kể từ khi những bất thường đầu tiên xuất hiện, cô gái trẻ được giải phóng khỏi sức nặng gần 5kg ở hai bên ngực, tìm lại vóc dáng của tuổi đôi mươi.

Khối u phát triển nhanh ở tuổi dậy thì không nên chủ quan

Theo PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, u xơ tuyến vú ở người trẻ phần lớn là tổn thương lành tính. U xơ tuyến vú khổng lồ ở tuổi vị thành niên cũng có tiên lượng tốt nếu được phát hiện, chẩn đoán và xử trí phù hợp.

Tuy nhiên, khối u có thể phát triển nhanh, đạt kích thước rất lớn, gây căng giãn da, biến dạng vú, sa trễ hoặc bất đối xứng rõ rệt. Khi kích thước và mức độ biến dạng càng lớn, việc điều trị và bảo tồn hình thể càng phức tạp.

Một khối ở vú phát triển nhanh trong tuổi thiếu niên không đồng nghĩa với ung thư, nhưng người bệnh không nên chủ quan hoặc trì hoãn thăm khám. Cần được đánh giá tại cơ sở chuyên khoa để xác định bản chất tổn thương, đặc biệt phân biệt với u diệp thể và những bệnh lý có biểu hiện tương tự.

“Phát hiện sớm không chỉ giúp chẩn đoán đúng mà còn tạo cơ hội lựa chọn phương án điều trị ít xâm lấn hơn, bảo tồn được nhiều nhất mô tuyến vú lành và hạn chế những biến dạng về sau”, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung khuyến cáo.

Theo chuyên gia, không phải trường hợp nào sau lấy u cũng cần tạo hình phức tạp ngay. Ở người trẻ, da và mô vú còn khả năng co hồi, tái định hình sau khi khối u được loại bỏ. Với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể ưu tiên lấy u, bảo tồn tối đa tuyến vú và tiếp tục theo dõi sự phát triển tự nhiên.

Ngược lại, khi khối u quá lớn gây giãn da nặng, sa trễ, biến dạng núm - quầng vú hoặc bất đối xứng rõ rệt, phẫu thuật tạo hình có thể được thực hiện đồng thời hoặc ở giai đoạn sau.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cho rằng ở những cô gái còn rất trẻ, mục tiêu điều trị không chỉ dừng ở việc lấy bỏ khối u mà còn phải hướng tới bảo tồn tối đa nhu mô tuyến vú, phức hợp núm - quầng vú, khả năng phát triển tự nhiên, chức năng cho con bú và hình thể lâu dài.